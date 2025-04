“Velika je stvar za naše zdravstvo, naše lekare, i našu decu koja će ovde biti lečena. Imaćemo sve kapacitete za negu i lečenje dece... Hvala Evropskoj uniji za ovako veliki projekat, hvala našim građanima koiji izdvajaju mnogo novca za unapređenje zdravstvenog sistema. Ovo je ključno i za bolji životni standard. Ono što je najvažnij e jeste briga o ljudima. Ovo je prilika da pokažemo da brinemo o deci i našoj budućnosti i ubrzanom izgradnjom to postižemo. Što pre naša deca dobiju najbolju moguću opremu, pokazaćemo da umemo da brinemo o našim ljudima, i nadamo se da ćemo to pokazati do 2035., a ne samo do 2027. godine”, poručio je Vučić.