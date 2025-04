- Upravo sam stigao na Floridu, da se nadam važnim i dobrim sastancima sa Vrhom Republikanaca i Sjedinjenim Državama. Ono što me rastužilo je vest da će jezivi napad na profesora Patrika Drida, kako danas stvari izgledaju, ostati nekažnjen. Žao mi je, pokazali smo i otkrili sliku celom svetu, zemlje koje ne kažnjavaju linč, koje ne kažnjavaju strašne i užasne napade na ljude koji drugačije misle. I baš zato, hoću da vas zamolim sve, sve vas u Srbiji, da dobro razumete koliki je značaj naše borbe. Zato ćemo i 17. u Nišu organizovati veliki skup Pokreta za narod i državu, koji će biti mnogi prijatelji iz inostranstva, ali i neki novi iz naše zemlje, posebno iz Niša. Važno je da pokažemo snagu i da ćemo nastaviti da se supostavljamo. Pobeda neće biti brza, neće biti ni laka, ali će biti sigurna. I to neće biti naša pobeda, a će biti pobeda Srbije. Zato što drugačije ne može da bude u demokratskom, slobodnom i normalnom svetu. Patrik Drido, kao i žrtve zločina, zločinačkog napada u Nišu, imaće svoju i pravnu i političku satisfakciju. Zato možemo i moramo i samo zajedno da se izborimo. I pobedićemo i korumpirane tužioce i sudije, i sve one koji ne dozvoljavaju da pravda bude zadovoljena. Živela Srbija - poručio je predsednik Vučić.