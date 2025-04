''Meni je izgledala prilično iznenađena i pitala me je da li može da zadrži poternicu , a još više je delovala iznenađena kada je videla direktivu koja govori o tome da smo mi izdajnici, da je Aleksandar Vučić izdajnik zato što učestvuje u dijalogu sa Prištinom, da smo prihvatali neprincipijelne kompromise. To ju je tek iznenadilo'', rekla je Brnabić.

''Verujem da će ova evroparlamentarka iz Slovenije, koja je plakala za studente blokedere, takođe da se iznenadi. Kako to da je ta njihova nada odjednom protiv dijaloga sa bilo kim? Neka im objasne, imaju vremena da smisle objašnjenje dok trče do Brisela. Taman dok trče nek smišljaju kako će sada da ih slažu i obmanu'', rekla je Brnabić.

"Gospođi Kos ištampala sam sve poternice, zamolila moj tim da slika kako su te poternice izlepljene svuda po gradu i pitala da li je to sloboda medija. Pošto, ako to Brisel zahteva, onda pretpostavljam da zahtevaju to. Pa su onda to potpuno drugačija pravila igre nego ovo što Srbija pokušava da uradi. Pa ako nam to zamerate, onda sloboda medija nije 'hajde da pustimo sve medije da rade', već 'hajde da blokiramo medije koji nam se ne sviđaju'", kazala je Brnabić.