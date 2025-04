- Mislim da će se predsednik sastati sa Trampom u užem sastavu i da će to biti izvanredna prilika koja nije dostupna svima, odnosno da se razgovara o najaktuelnijim pitanjima u vezi naših odnosa, da se razgovara o položaju srpskog naroda na KiM, da se Tramp upozna sa celom situacijom. Razgovaraće o sankcijama i NIS-u, ali i svim važnim temama. Mnogo tema će biti na dnevnom redu, a mislim da će biti jako dobre ekonomske teme. Videli smo posetu Trampovog sina, njegove razgovore sa poslovnim ljudima, zapravo je to pokušaj promocije američkog biznisa na Balkanu, ali to ima i geopolitičku podlogu gde bi Tramp voleo da dođe do ekonomskog udaljavanja od Kine.