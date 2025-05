- Zakon o visokom obrazovanju jasno zabranjuje bilo kakvo političko delovanje na univerzitetu. Ovo što rade, kao i sve ostalo do sada, u direktnoj je suprotnosti sa zakonom. Neko bi trebalo da pokrene to pitanje - rekao je Šuvaković.

On je dodao da su ugrožena osnovna prava drugih građana i studenata:

Kojčić smatra da je akademska elita, kako je nazvao one koji stoje iza studentskih inicijativa, doživela promenu u stavu:

- Mislim da je akademska elita koja je do sada zloupotrebljavala univerzitet i njegove prostorije, konačno shvatila da će država da se nosi sa tim i da država više nema visok stepen tolerancije - rekao je Kojčić.

- Pitanje je koliko su to studenti, u smislu statusa i u smislu količine. Ovde su problem profesori koji imaju neostvarene političke ambicije još od 90-ih godina. Takođe, u pitanju je jedan totalitarni pokret, oni kažu da ni jedna druga lista ne sme da se pojavi na izborima osim blokaderske liste. Oni odbijaju da sarađuju sa parlamentarnom opozicijom - ocenio je.

- Mi sada moramo da se zalažemo za pasivno pravo opozicionih lidera, Đilasa, Marinike i sličnih, da mogu da se kandiduju, kako su im studenti čiju su oni energiju pokušali da prisvoje, osporili to isto pravo na kandidovanje - rekao je Šuvaković.

- Demokratija je vladavina većine do koje se došlo kroz legitimnu proceduru. Sve me podseća na Musolinijevu korporativnu demokratiju, umesto da građani budu predstavljeni kroz političke partije za koje se zalažu, ovde imamo slučaj da svi studenti isto misle. Je l' to moguće? Ne verujem u tu priču - poručio je.