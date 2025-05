- Drugog puta nema, osim razgovora, dobro je što je da inicijativa započeta od strane države ka rektoratu. Što je bilo tu malo ping ponga i odustajanja od razgovara. To su suštinska pitanja, da li studentska godina može da se nastavi i da li to omogućuje sudentima da u roku završe ispite. Sada imate i novi upis studenata, o tome treba razmišljati. Naučni radovi su takođe potrebni. Nadam se da postoji strategija, ako dolazite ispred fakulteta, oni moraju da imaju strategiju. Međutim svaki fakultet radi za sebe i mora da zauzme jasne stavove i da oduzmu studentima fakultet - kaže Antonijević i dodaje:

- Politički život je u svemu, sve što se dešavalo u Novom Sadu pre neki dan je neprimereno, policija je morala da reaguje. Ako govorimo o budžetu visokog školstva, nadam se da su svi na fakultetu čitali ekspoze premijera, tamo je stajalo da će se povećati budžet. Povećanje budžeta prvenstveno ide studentima, a ne protestima. Moj izvorni fakultet je Pravni, video sam da je dekan sinoć podneo ostavku i neka grupa ljudi. U saopštenju ne stoji ko je podneo konkretno ostavku, ne znam šta to toliko znači. Polako kreće da se kristališe i svako mora da snosi odgovornost. Morate razmišljati o svakoj generaciji posebno.

Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Čedomir Antić, govoreći o studentskim blokadama, istakao je da su iste prvobitno organizovane iz inostranstva, a da je zatim to, kako je rekao, "preuzela neka franšiza odavde". O tome kome je to u interesu, govorio je Kajtez:

- Šta je najveći uspeh obojenih revolucija? Da sve izgleda spontano, neorganizovano i da ne izgleda da iza njih stoji neko. Predsednik je to pre 10 dana objasnio samo na primeru hrane studentima. Koliko to u milionima košta. Da biste vi organizovali armiju blokadera pet meseci, pa razna putovanja, biciklijade, mitinge, aktivnosti – to košta stotine miliona dolara. Onaj ko uloži stotinu miliona dolara, taj upravlja svime, a o tome kako funkcionišu obaveštajne službe, ljudi ne razumeju – kaže Kajtez i dodaje: