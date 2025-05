Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se naciji iz Sjedinjenih Američkih Država.

- Pre svega građanima želim da čestitam Prvi maj, praznik rada! Ozbiljnošću smo uspeli da stvorimo jednu od najbrže rastućih ekonomija. Srbija se polako diže i budi.

Srećan praznik svima koji su se uvek borili za rad, koji žele da rade, a srećan i onima koji su samo kukali i zanovetali, jer sam siguran da će i oni jednog dana razumeti da mora da se radi.

- Nisam u potpunosti zadovoljan onim što je postignuto nakon tragedije u Ribnikaru. Da, podigli smo dodatno određene bezbednosne mere. Nisam siguran da li smo uspeli u razgovoru s decom da govorimo o tome kako jedino smemo da se ponašamo. Moraćemo i to da menjamo i da se suočimo sa tim da kod mnogih od nas koji moraju da rade sa decom, neophodno je da bude mnogo više odgovornosti nego do sada.

- Bilo je bezbroj problema i pritisaka sa različitih strana. Neki su pokušavali da nam objasne da ubica nikako ne može da bude odgovoran. Mi mislimo da on ima i više nego normalan život, a oni koje je usmrtio ga više nemaju. Držai smo se toga.

- Danas je i 6 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu. Država je sve što je bilo moguće preduzela, u smislu krivično pravne, političke, moralne odgovornosti. Ostavka premijera Vučevića pokazuje da nisu svi u politici zarad svojih fotelja.

Foto: Pink Printscreen

Potom se osvrnuo na proteste studenata foteljaša.

- Na kraju, kada je već jasno, priča im je u potpunosti propala, sadističkim iživljavanjem nad dekanom novosadskog DIF-a, a nijedno izvini nismo čuli za strašne stvari koje rade. Današnji tužni skupovi pokazuju da je njihovo vreme prošlo. Neće biti prelazne vlade, ali će biti njihove odgovornosti za sve zločine koje su počinili.

-Danas je 30 godina od "Bljeska" u kom je ubijeno najmanje 270 Srba. Iživljavali su se nad srpskim civilima koji su pokušavali da prebegnu u RS. Nama ostaje da tugujemo za nevinim stanovništvom, da to obeležavamo, ako neki imaju pravo da se hvale svojim zločinima, mi imamo da tugujemo za našim žrtvama.

- Mi ćemo večeras imati važne sastanke ovde. Spremio sam se za više tema da razgovaram sa visokim američkim zvaničnicima, jedna će biti tarife i Srbiji je veoma važno da te takse ili tarife za našu zemlju ne postoje. Nadam se da u narednim mesecima tu možemo da postignemo dobar rezultat, a pokušaću da razgovaram i o sankcijama NIS-u.

- Radimo sa njima na mnogo infrastrukturnih projekata, verujem da će u nekoliko narednih dana biti u potpunosti završen Moravski koridor iz pravca Čačka ka Kraljevu, već se sa američkim kompanijama razgovara o njegovom produžetku. Imamo još mnogo tema za razgovore, geopolitički, različitim vrstama pritisaka kojima je Srbija izložena i što se tiče pitanja inovacija i nauke, to je za nas važno, Amerka je pokrenula sve procese ne bi li opet bila prva, to je borba prsa u prsa sa Kinom.

- Verujem da je strahovito važno da se uspostavi veliki broj ličnih kontakata, da pokušamo da uvek imamo otvorenu liniju za sve razgovore. Juče sam s ponosom razgovarao sa Rudijem. Svi ga znaju kao čoveka koji je promenio mesto, drugi je centar Njujorka danas, on je napravio Times Square, obezbedio da konačno imate sigurnost u Central Parku, gde niko noću nije mogao da šeta, to je nešto što niko nije mogao da mu oduzme. Tako ni nama niko ne može da oduzme ni Beograd na vodi, ni pruge, bolnice, pogledajte Tiršovu kako napreduje.

Foto: Pink Printscreen

Na pitanje novinara koliko je realno očekivati da se povuku sankcije NIS-u, rekao je da je obavljao bezbroj razgovora s predstavnicima američke administracije.

- Uvek sam bio pesimističan, nikad niste od mene mogli da čujete "rešićemo to". Nisam šarmantan kao većina političara koji to sve uz osmeh rade, ja taj pristup ne podnosim "sve će biti u redu". Prvo to odradi, završi, pa da ljudi onda vide da je sve u redu. Ne mislim da je u redu i da će biti jednostavno. To je tema koju ću svakako pokrenuti na više nivoa ovde. Neće biti jednostavno. Različiti su strateški interesi velikih sila, i Amerikanaca i Rusa.

- Upoznaću Trampa sa mojom namerom bez obzira na pritiske kojima sam izložen.

- Ne možete da kažete da ste za poštovanje Povelje UN a onda Srbiju bombarduje 19 vas bez saglasnosti, bez bilo čega što ima veze sa Poveljom, otimate ili pokušavate da otmete 13/14 odsto Republike Srbije. Kad se to isto dešava u Ukrajini, onda kažete da je to zločin. To ste vi radili Srbiji, ne možete da imate dvostruke principe, to se pre svega odnosi na Evropu.

- Ne možete da progonite čoveka zbog verbalnog delikta. To ne postoji ni u jednoj "banana" državi na svetu - rekao je govoreći o Miloradu Dodiku.

- Uvek ću da se borim za Republiku Srpsku i naš narod u RS, poštujući principe. Ja sam njima rekao, kao što Kosovo nije nezavisno po Povelji UN, tako poštujemo integritet RS.

- Toliko su mi teško pali, iako smo na evropskom nivou bolji od proseka, očajan sam, znate kad živite i radite samo za to i onda vidite da vam blokaderi unište sve. Nemojte da se neko pravi naivan, blokaderi su nam sve uništili u prethodnih 6 meseci, a i mi delimično nepružanjem otpora. Razorili su nam zemlju, imamo 28,2 odsto turista manje nego prošle godine.

- Odgovor za sve tek sledi. Mislite da možete da razorite zemlju i da za to ne odgovarate? Nijednu noć ne mogu normalno da spavam otkako sam pustio batinaše na slobodu. Doći će vreme kada će sve biti drugačije.

- Ne možete vreme da vratite unazad. Samo se pitam je l' vam to bila ta velika nada, sram ih bilo sve te lažove koji su to sve znali, ne mislim na te klince, nego onih koji su ih u sve to uveli. Za profesore Pravnog fakulteta imam pitanje - što se lažno potpisujete kao studenti?

Foto: Pink Printscreen

- Kako mislite da to sve može da prođe nekažnjeno? Kako ste to sve zamislili? Najveći skup danas u "Ćacilendu" od svih velikih najavljivanih pritisaka. Tako vam to ide. Ispumpana lopta lakše povredi čoveka nego ona napumpana, zato treba voditi računa o njihovoj radikalizaciji jer moraju da divljaju.

"Otići ću u Moskvu, Srbija ostaje na evropskom putu"

- Za nas su narednih 15 dana veoma važni. Imaćemo brojne evropske goste koji će da mi sole pamet zbog odlaska u Moskvu, još me nisu ubedili da ne treba da idem. Teško to ide sa tvrdim glavama.

- Ni jednu drugu temu nemaju, svet gori, oko Ukrajine ne znaju šta će, oko nestanka struje... Zamislite da je u Srbiji nestalo struje na 24 sata, nas bi obesili za noge. Ali, glavni i jedini problem je ovaj. Srbija se nalazi na evropskom putu i neće silaziti sa njega, ja sam spreman da primim svaku vrstu sankcija. Rekao sam Putinu da ću 9. maja doći u Rusiju, mene moja data reč obavezuje, data svom narodu, svakome. Niko drugi ne treba da ide i ispašta, ja ću da idem osim ako mi se ne znam šta dogodi ili ne znam kakva pretnja bude upućena Srbiji. Srbija će i posle toga ostati na evropskom putu to da menjamo ne možemo, jer i to je bilo dato obećanje pred izbore.

- Kao što sam obećao pre 12 godina, otići ću sam iz politike, a ne jer će neko da me sruši, pogotovo ne spolja. Nisam usamljen, narod je bio uz mene i zahvalan sam tim ljudima koji su to podržavali u svakom trenutku. Ako se ne znam šta ne dogodi, 8. bi trebalo da uručim orden patrijarhu Kirilu i tada bi trebalo sa njim i nadam se da ću imati kratku bilateralu sa predsednikom Sijem, zamislite kakav bi to značaj imalo za Srbiju, da imate bilateralu sa predsednikom SAD, Rusije i Kine, pa ko to može u svetu? Znam da će jedan deo javnosti to da koristi. Nisam vas lagao nikada kada sam rekao da je prošao voz za obojenu revoluciju. I tada je bilo veoma upitno. prevare ne traju dugo, u laži su kratke noge. Jedini zahtev koji postoji i nikada se neće menjati su ona 4 zahteva, onda su dodavali jedan, drugi, treći, lagali, petljali, izmišljali.

- Država je suviše ozbiljna stvar i nije igračka. Mislim da 12. ili 13. dolaze najviši predstavnici EU. Sa najvećom srećom ću ih sačekati i izdržati sve udarce - rekao je Vučić.

- Sva naša očekivanja su bila veća, imali su tri puta manje ljudi - rekao je Vučić o protestima foteljaša.

- Nikada sebe neću da obmanjujem brojevima, to meni ukazuje na neozbiljnost situacije i zato sam rekao tačne brojeve. Ja nisam propagandna mašinerija, već predsednik republike koji izgovara činjenice.

O današnjem protestu foteljaša

- Ovo je bio neuspeli uranak, jedan od najslabijih i najmanjih uranaka. Ne znam što se prave ludi. Valjda moraju, to im je posao, nekome je posao da se pravi lud. U maksimumu u svim kolonama, svi ostali su otišli, pridružili su im se ovi koji su doneli Lenjina, Marksa. Jedino ako nisu računali ove što su u Pionirskom parku, ali to su njihovi protivnici. Jedan tužni skup. Narod je radostan, popunio je ulice Malage, Atine, Londona, otišli u sela da se provedu za Prvi maj, ovo je onako bio jedan neuspeli uranak. Zabrinut sam ali ne zbog toga nego onoga što su uradili u prethodnih 6 meseci.

Foto: Pink Printscreen

- O gospođi Tepić... zbog toga što se posvađala s komšijom, rekla "Vučić kriv". Izvinjavam se i tom čoveku.

- Što se tiče dekana, različite su prirode, imate veliki broj časnih profesora koji ne mogu da trpe teror dekanke. Videli ste, četiri najvažnija fakulteta u Novom Sadu nisu mogli da se usaglase. Problemi u raju kod blokadera tek dolaze, a posebno unutar opozicionih stranaka.

- Donalda Juniora Trampa sam dvaput ugostio. Nisam plaćao ništa niti me je ko pitao niti mi tražio. Za mene je važan svaki susret i ovde je mnogo važniji sa evropskim i svetskim liderima sa kojima sam se konsultovao kako da priđem u razgovoru Trampu, oni imaju mnogo više iskustva u razgovorima s Trampom, ja sam ga 3 puta video u životu i rekli su mi da je uvek bolje da sa njim razgovaram u Maralagu nego u Vašingtonu. Gde god da razgovaram sa njim, on je predsednik Amerike, a samo razmislite koliko bi drugih ljudi volelo da je na mom mestu.

- O zahtevima od 12. aprila postoje zahtevi koji su veoma ozbiljni koji se nisu menjali i neće se menjati, nisam verovao da su neki ljudi tako prevrtljivi i da će da obmanjuju javnost. U svakom slučaju, moraće da budu ispunjeni jer se tiču poštovanja principa ustavnosti i zakonitosti i odgovornosti. Odgovornost je ključna reč, neko ko je razarao zemlju na dnevnom nivou, moraće da odgovara. Znate šta je u tih pet zahteva i odstupanja neće biti. Želimo da sačuvamo u potpunosti i sve ljude sa druge strane da i oni mogu, kao što uviđaju, koliko su grešili i drugačije stvari percipirali zahvaljujući medijima i stranim agensima.

- Donećemo dobre vesti za Niš, od udžbenika, prevoza do mnogih drugih stvari.

- Razumeo sam da moraju da probaju nešto da naprave, a znam da su toliko razočarani da ne znaju koga bi pre da optuže za to - rekao je predsednik o današnjem protestu u Beogradu.