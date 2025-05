On je dodao da je delimično kriva i država "nepružanjem otpora".

"Kada se borite i vidite da su vam uništili blokaderi sve... Razorili su nam zemlju. Neće ljudi da dolaze u zemlju u kojoj je rasulo. Imamo 28,2 odsto turista manje nego prošle godine Turizam, usluge, građevinska industrija je u padu. Zbog svega toga odgovornost tek sledi. Ne možete da uništite jednu zemlju a da za to ne odgovarate! Kako mislite da to sve može da prođe nekažnjeno? Kako ste to sve zamislili?", upitao je predsednik.