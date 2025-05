Zbog političkog delovanja na Pravnom fakultetu dekan Bojan Milisavljević je dobio krivičnu prijavu, a posle nekoliko sati podneo je ostavku zajedno sa celom upravom fakulteta. Ostavke prodekana usledile su i na Medicinskom fakultetu.

Prvi maj prolazi tako što se ispred Vlade Srbije u Beogradu odigrao skup sindikata, radnika i studenata blokadera. U Novom Sadu protest i odavanje pošte stradalima u rušenju nadstrešnice. Ispred Narodne skupštine studenti koji žele da uče i građani koji ih podržavaju.

Studenti koji blokiraju fakultete pripremaju politički angažman i traže prevremene izbore. Zbog političkog delovanja na Pravnom fakultetu dekan Bojan Milisavljević je dobio krivičnu prijavu, a posle nekoliko sati podneo je ostavku zajedno sa celom upravom fakulteta. Ostavke prodekana usledile su i na Medicinskom fakultetu.

Gosti "Usijanja" analizirali su stanje u društvu: dr Aleksandar Lukić, iz Instituta za političke studije, Aleksandar Gajović, novinar i publicista, i Marko Matić, iz Centra za odgovorne medije.

Gajović je naveo da je bilo više ljudi na ulicama nego tradicionalno u prirodi:

- Potpuno ste u pravu, bilo je mnogo više ljudi na ulicama nego što je uobičajeno za Prvi maj. Doduše, ono što je dobro jeste da su oba skupa u Beogradu prošla bez incidenta i to daje nadu da možemo izaći iz ovog kolapsa koji je izazvan nemirom. Posle događaja koji su bili početkom ove nedelje, da, trebalo bi da budemo zadovoljni ako ne dođe do nereda jer to znači da se stvari smiruju. Ja sam za mir, tišinu, kulturan i lep razgovor, za konverzaciju koja će biti parlamentarna, a kada naiđem na takav ambijent, onda budem zadovoljan. Pogotovo jer tako nije bilo, a pogotovo ne u Novom Sadu, a mislim da je ovaj Prvi maj protekao u znaku građana Beograda.

Lukić se nadovezao na temu, pa se osvrnuo na skup i kontraskup koji su se najavljivali:

- Ne bih tako definisao okupljanja, nikada nisam skup određivao kao kontra, skup je skup. Znate, i sam skup možemo da posmatramo kao kontru nečega, pa bi i to onda bio kontraskup. Mislim da to nije dobro. Postoji jedan, drugi, treći, a danas je bilo više skupova u Beogradu, a presek možemo da analiziramo. Mogu da se složim da je dobro što nije bilo incidenata, bilo je mirno i rečima je izraženo ono što bi moglo da budu zahtevi sa skupova. Dodao bih to da mi danas obeležavamo nešto što se dogodilo u Čikagu 1886. godine, a sami Amerikanci ga ne obeležavaju kao praznik rada, nego to čine prvog ponedeljka u septembru. Da podsetim da je danas bila ustaška operacija Bljesak, ali to kao da se stavlja po strani.

Matić je pričao o razlozima za izlazak na ulice:

- Ne bih se opredelio za koga imam više razumevanja, ali danas je praznik rada i on se obeležava tradicionalno, međutim, zadržala se kao vrsta borbe za radnička prava, a naši skupovi su bili politički obojeni zahvaljujući trenutku u kojem se nalazimo. Ponovo nam je promakla suština, a to je kako izgleda položaj prosečnog čoveka u Srbiji u domenu rada, ali i kada se postavlja pitanje o održivosti posla zbog veštačke inteligencije. Imate one jednoroge, koji za godinu dana naprave milijarde, a imate običnog čoveka sa sve manjom platom i kakav je njegov položaj? Mislim da su potrebni sindikati kako bi se zaštitili radnici, a mi se ne bavimo time. To radi sindikat, ali je druga stvar društvenog značaja.

