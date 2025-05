"Milijarde su uložene u moje rušenje, i nisu uspeli da me sruše. Narod je bio uz mene, narod je moja snaga", rekao je danas predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić koji boravi u poseti Sjedinjenim Američkim Državama.

- Kao politički veteran, dobro razumem interese Srbije. Bolje nego većina drugih. Ja se ne rukovodim ličnim interesima. Hoću li biti na vlasti ili neću. Mene da uplaše time, gonićete taj i taj, organizovaćemo ti. Organizovali ste mi, milijarde su uložene u moje rušenje. I niste uspeli da me srušite. I kao što sam obećao pre 12 godina, otići ću sam iz politike, a ne zato što će neko da me sruši. A ponajmanje neko spolja, to bi za mene bila najveća sramota. I zato sam se tako žestoko usprotivio i tako snažno suprotstavio, iako u pojedinim trenucima delovalo kao da sam usamljen, nisam bio usamljen, narod je bio uz mene i zahvalan sam tim ljudima koji su i tu vrstu rada i tu vrstu ponosnog predstavljanja Srbije i samostalnog donošenja odluka podržavali u svakom trenutku - izjavio je Vučić.