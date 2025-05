- Drugi mezoplenum gde sam prisustvovala za mene je bio potpuno šokantan. Snimanje je bilo zabranjeno, ali ja sam ipak pokušala da snimim. Opomenuli su me, ali sam nastavila. Nakon pet minuta došao je redar u žutom prsluku da me i on opomene. Oni su očigledno edukovani i istrenirani kako da se ponašaju. Pitala sam ko mi imenom i prezimenom ne dozvoljava da radim, vrlo su mi autoritativno objasnili da je to odlučio plenum, i da će onog trenutka kada većina odluči drugačije, tako i biti.

KONAČNO RAZOTKRIVENO KAKO IZGLEDA PLENUM! OVO SU ŠOK DETALJI - Arsić Arsenijević tvrdi: Istrenirani redari su me opominjali, pa me je kolega napao na vratima! Izvor: Kurir televizija

- Odgovorno tvrdim da je štrajkački odbor samoizabran, kako su to kolege koje su se same prijavljivale, a da mi ostali to nismo znali. Na ulasku u amfiteatar, jedan od kolega napao me je na vratima amfiteatra zašto ja to iznosim u medijima.