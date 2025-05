- Bio sam spreman da će me ubiti. Meni je koleno bilo dislocirano. Nisam mogao da ustanem ni da se branim u tom momentu. Kako su me svukli na stepenice, iskocilo mi je levo koleno. Rukom sam uspeo da vratim koleno u zglob. Doveli su me potom do saniteta, gde su nastavili sa vređanjem i udaranjem - objašnjava Drid.