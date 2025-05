Prve ostavke koje su podneli pojedini dekani i prodekani mogle bi da nagoveste kraj plenumaške vladavine unutar univerziteta, i to posle šest meseci blokade fakultetske nastave. Uprave visokoškolskih ustanova dosad nisu preuzimale odgovornost zbog činjeničnog stanja, a to je nemoć da organizuju nastavu na svojim fakultetima.

Profesor na Filozofskom fakulteta u Beogradu Čedomir Antić kaže za Kurir da je očigledno da postoji problem kada je reč o odlučnosti univerziteta da prepusti nelegalnim plenumima da odlučuju o budućnosti ne samo ove studijske godine već i fakulteta. On podseća da su neki fakulteti imali odlučivanje na svojim naučno-nastavnim većima, ali da neki i nisu.

On ocenjuje da nije moguća radikalizacija, osim ako ne bude mešanja iz inostranstva ili napada na građane Srbije.

"Već pet meseci traju blokade i videli smo da su zahtevi pravljeni tako da ne mogu da budu ostvareni. Nije došlo ni do prevrata ni do novih izbora. Sada se bliži trenutak kada neće moći ni formalno da bude spasena godina. Kao što su gimnazije polako izašle iz blokade, mislim da bi bio red da i ova epizoda, za koju mislim da je nesrećna i da ne koristi ničemu, bude završena i da se vratimo zakonitosti i slobodarskim zajednicama našeg univerziteta. Ljudi koji su podneli ostavke nisu to učinili zato što osećaju odgovornost, nego zato što ne znaju da reše neki problem", zaključuje Antić.