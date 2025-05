"Svakako da će razgovori biti relaksiraniji i duži nego što bi to bio slučaj da se dešavaju u Beloj kući. Sam poziv predsedniku Vučiću da bude gost kod Trampa na Floridi predstavlja veliku čast i signal da ga američka administracija prepoznaje kao jednog od ključnih partnera u Evropi. On će pored sastanaka s Trampom imati priliku da se vidi i s ključnim ljudima iz Republikanske stranke, što predstavlja priliku da se otvore sve teme od vitalnog značaja za unapređenje partnerstva između SAD i Srbije: od geopolitičkih pitanja pa do bezbednosti, investicija, saradnje u oblasti IT, nauke, energetike, a posebno po pitanju dalje sudbine NIS i američkih carina", govori Marinković i dodaje da ovo predstavlja istorijsku šansu da Tramp i Vučić potvrde svoje dobre odnose i da se oni pozitivno reflektuju na pozicije Srbije.