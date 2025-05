Slušaj vest

Uoči večerašnjeg zasedanja VSD, došlo je sukoba između studenata blokadera sa Pravnog fakulteta i Fakulteta organizacionih nauka, a sve zbog zahteva da se raspišu izbori.

Naime, blokaderi sa Pravnog fakulteta zahtevaju da se večeras glasa o saopštenju u kome kažu da žele održavanje izbora do kraja juna. Na to su reagovali blokaderi sa FON-a i oglasili se saopštenjem u kome navode da to ne može tako kako su na Pravnom zamislili, jer, kako dodaju, nigde nije izglasan taj rok za izbore, kao i da je to kršenje njihove direktne demokratije. Blokaderi sa FON-a, takođe, navode da ne postoji način da nateraju "nadležnu instituciju" da raspiše izbore u tom roku, te da će zbog toga izgledati smešni.

Foto: Shutterstock

U svakom slučaju, ovo je još jedna potvrda političkih aspiracija malih foteljaša.

Vanredno saopštenje blokadera sa FON-a prenosimo u celosti:

Foto: Nenad Kostić

"Predlog Pravnog fakulteta saopštenja o izborima sadrži studentski zahtev za vanredne izbore koji bi se desili najkasnije do kraja juna. Naglašavamo da se u sklopu predloga Direktive nikada nije glasalo da studenti traže izbore do kraja juna i sada se to forsira kroz saopštenje koje bi se, ako se večeras izglasa, odmah i okačilo. Naglašavamo da Direktiva nikada nije izglasana kao celokupni dokument, već se glasanje vršilo po tačkama koje su nabrojane na kraju dokumenta i gde nijedna ne spominje jun kao bilo kakav rok. Toga su svesni upravo delegati koji su na VSD čitali glasove svojih plenuma.

Krovna radna grupa za medije tehnički može da okači objavu ako se izglasa i da tim postupkom obesmisli amandmane, što je, koliko znamo, slučaj koji nije pokriven nijednim pravilnikom. Zbog toga je poslat Apel FON-a na KRGM da se sačeka sa kačenjem objave do pristizanja amandmana. Zabrinjava nas sastavni deo predloga koji nalaže da predlog nije podložan amandmanima što je kršenje direktne demokratije za koju se zalažemo.

Foto: Printscreen

Ovako važna odluka ne može biti deo pasusa niti polovina rečenice u saopštenju već mora biti zasebna tačka za glasanje predložena na Krovnoj radnoj grupi za strategiju kako bismo se držali principa odgovornosti.

Napominjemo da se izbori održavaju 45 do 60 dana nakon njihovog raspisivanja. To znači da je zahtev za održanje vanrednih izbora do kraja juna ekvivalentan zahtevu da oni budu raspisani do 15. maja i održani 45 dana nakon toga. To znači da bismo zahtevali ispunjenje ovog zahteva u narednih 13 dana bez ikakvog mehanizma da se postaramo da će ga nadležna institucija kojoj nije u interesu da ga ispuni ispuniti, što nas javnosti predstavlja kao nepromišljene i naodgovorne.

Donošenje ovakve odluke na plenumima dan nakon 1. maja, uz pritisak prouzrokovan procenom hitnosti koja je utvrđena na nepoznat način, stavlja pritisak na plenume koji može da dovede do toga da se odluka u predlogu ne primeti i da on bude nesmotreno izglasan.