"Kakav ste vi ološ, to svet još video nije. I sve što napišete i kažete uvek najbolje govori o vama samima - o tome koliko ste zli, koliko frustrirani, koliko jadni i nemoćni, kolika ste ljudska beda. Vaša mržnja prema Aleksandru Vučiću je takva i tolika samo zato što mu ni do kolena niste. Mrzite ga zato što je pokazao kako se Srbija voli i kako se za Srbiju živi, i koliko može biti uspešna kada je vode ljudi, a ne člankovite gliste kakve ste vi. Pamtiće vam Srbija ovo i nikada neće ni oprostiti, ni zaboraviti. Verujem i nadam se da će naš Predsednik biti dobro, i da će nastaviti da štiti zemlju od takvih. Izguraćemo mi i ovo i iz svega izaći jači i odlučniji. A vi ćete ostati večno u vašem bunilu čemera i jada, bez ikakve šanse da Srbiju u to bunilo ponovo uvučete", istakla je Brnabić.