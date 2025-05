- Kakvo je to zlo u ovim jadnim, malim besčasnim ljudima, pa se raduju nečijoj bolesti? Likuju zato što je predsedniku države pozlilo, kuju bolesne teorije zavere i šire laži po društvenim mrežama i tajkunskim medijima. I među najglasnijima opet je najveći lažov željan publiciteta Srđan Milivojević. Šta on uopšte može da zna o bilo čemu osim o pravljenju pljeskavica? Pa ni tu se nije prislavio. Šta on uopšte može da zna o državničkim poslovima, o avionima, o bilo čemu... Zna jedino o kriminalu, korupciji, krađi od naroda i države - napisao je Vučević na Iksu i dodao: