Ponoš je to izjavio pre tri godine, u martu 2022. - a evo nas u maju 2025. i sankcije Ruskoj Federaciji nisu uvedene.

To što ne propušta priliku da se priključi bljuvotinama hrvatskih medija, naravno nije slučajno.

To što ne propušta priliku da pokaže koliki je bednik, je već stvar karaktera.

Međutim, čak i da su njegove laži i izmišljotine istina, jedini general u istoriji srpske vojske koji je bio nosač torbe jednom ministru, morao bi da razmisli sa kim bi to on mogao da se vidi i za deset puta veće sume od onih koje navodi u svojim izmišljotinama. Ko bi to njega primio? Ko bi tim zvaničnicima objasnio sa kim uopšte treba da se vide?!", napisao je Jovanov na Iksu i zatim dodao: