Teoretičari zavere koji obično crtaju kemtrajls na nebu i čipove u vakcinama sada su "tačno" dijagnostikovali sve — od trovanja do insceniranog kolapsa. Doktorati iz komentara, specijalizacije iz mržnje a masteri iz manipulacije. "Znao sam da će glumiti", "Ovo je igra za izazivanje sažaljenja", "Sprema se da pobegne iz zemlje" – to su "analize" samozvanih političkih proroka, samozaljubivih u svoju tastaturu i opsednutih Vučićem više nego sopstvenim životima.

Šta god čovek mislio o Vučićevoj politici, likovanje nad mogućnom ozbiljnom zdravstvenom krizom nije kritika — to je bolest. Ne njegova, nego naša. Društvena, duhovna, mentalna.

Društvene mreže su postale oglasne table mržnje, a algoritmi ne nagrađuju istinu, već vatru. Što je laž brutalnija, to je tvrdnja neosnovanija — to je više lajkova, deljenja, komentara. To je nova valuta morala: profit na tuđoj bolesti.