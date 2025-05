- Izašao je sa VMA nakon 17 časova, čuo sam se s njim, kaže da se oseća bolje. Čim smo sleteli u Beograd, otišao je na VMA. Ali ono što je istina, o čemu je i doktor govorio, Suzana Vasiljević i ja, nismo videli situaciju istim očima, kao što je on video. To je trajalo duže, ali... Mi smo se pripremili za taj sastanak, i za taj dolazak u SAD, bilo nam je važno da pokušamo da što više tih problema rešimo u direktnom kontaktu tamo - rekao je ministar Mali.

- Taj razgovor je trebao juče da se dogodi, ali on se odjednom osetio loše. Ali teško mi je da o tome govorim. Ja se nadam njegovom brzom oporavkom, nije ovo prvi put da mu se ovo dešava, treći, četvrti već... To je za mene najvažnije, ali ono što se desilo ne gledamo na isti način, ali dobro, tu su doktori. Po meni prioritet svih prioriteta je Vučićevo zdravlje! Dakle, nikakav tu kompromis niko nije želeo da pravi, osim, nažalost, njega samog - odgovorio je.

- Kada me je zvao pre sat vremena, on mi je rekao da treba da nastavimo da obilazimo Srbiju, da zovem premijera, ministre... Verovali ili ne, ali sam mu rekao "hajde malo stani, hajde lezi", nastavićemo da radimo, moramo da nastavimo da gradimo lepšu budućnost, ali to mu je bila tema pre sat vremena. Još jednom bolje nam je predsednik, naređeno mu je mirovanje, obratiće se sa detaljima šta i kako želi kada mu bude bolje - rekao je Mali.