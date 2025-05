Uveren sam da velika većina studenata koji su učestvovali, ne učestvuju svi stalno u blokadama, imamo 200.000 studenata, od toga je 100.000 aktivno, nemoguće je da su svi vikend revolucionari. Velika većina je uverena da menja svet, to je u redu kad ste mladi, imate to uverenje. Imate doktora prava koji vodi jednu parlamentarnu partiju, koji kažđe plenumi su budućnost, a pre toga ima udruženje za odbranu zakonitosti i ustavnosti... Pa šta da očekujemo onda od studenata od 19, 20 godina koji sad uživa na stejdžu, svira, jede palačinke, našao devojku, naravno da bi on hteo da ovo traje večno.