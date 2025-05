- Čim je pušten na kućno lečenje znači da stvar nije preterano opasna, ali sa srcem se ne treba igrati . Doktori su zaključili da to ovoga puta neće izazvati nove komplikacije, a ja lično mislim da je u pitanju umor. Ja znam Aleksandra Vučića, odavno je dobio lekove za pritisak. Problem je što on zaboravi na terapiju čim se oseti bolje - kaže Šešelj.

Šešelj kaže da je problem i to što on nema zdrave navike kada je u pitanju spavanje, jer radi do kasno, a ustaje rano, a zdrav san je najvažniji za srce.