- Pa sprska opozicija godinama nije izašla ni sa jednim jasnim alternativnim političkim programom, njihova glavna mantra je: ništa ne valja, mi ćemo biti bolji! A šta bolji, kako bolji? Pa to niko ne zna! Svedoci smo da godinama unazad, šta god predloži ili uradi Vučić ili vladajuća koalicija, opozicija će reći kontra i da ne valja, pa makar je to u interesu naroda i njih lično. To je politika neartikulisanosti. Kada ne bi bilo Vučića, ne bi bilo ni opozicije, jer oni ne bi znali šta da rade bez njega - kaže Vuletić i dodaje da je "ispod svakog moralnog nivoa skupljati političke poene na nečijem lošem zdravstvenom stanju":