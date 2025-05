Ipak, i pored toga što je u pitanju zdravlje čoveka, neke bezdušnike iz opozicije ni to nije sprečilo da se gotovo istog trenutka obraduju i krenu sa prizivanjem smrti i raznim spekulacijama, a to su nastavili da rade i dok je Vučić bio u bolnici na pregledima.

Politički analitičar Nebojša Obrknežev kaže da "lešinarenje" opozicije nažalost nije ništa novo u Srbiji i da to gledamo godina unazad.

- Godinama unazad vidimo kako svaku situaciju koja se desi sa predsednikom Vučićem ili čak sa članovima njegove porodice, pojedinci pokušavaju da na najgori mogući način dehumanizuju, diskredituju, ismevaju. To im je idejna politika ! Pošto nemaju svoj program i cilj, osim da Vučića ne vide na mestu predsednika koji vodi Srbiju, onda im jedino primitivizam ostaje kao sredstvo delovanja - smatra Obrknežev i dodaje:

- Nažalost, pored opozcije, tu se mešaju još mnoge grupacije kao što su NVO i "mediji za pritisak". Oni uopšte ne razmišljaju o težini svoje popagande i do koje mere to može da ide. Samo neka oni rade svoj prljavi posao, a predsedniku želimo dobro zdravlje, da nastavi da radi kao i do sada jer boljeg državnika Srbija neće imati.