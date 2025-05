Morbidnim slavljem zbog pogoršanja zdravlja predsednika Srbije i iznošenjem laži, čak i u tom trenutku, opozicionari dokazali da su spremni na sve zarad skupljanja jeftinih političkih poena i da im je jedini program - pad šefa srpske države.

Srpska opozicija je očigledno i sama svesna da ne može da pobedi Aleksandra Vučića na izborima, te pokušava da makar i najjeftinije političke poene sakupi na pogoršanju zdravlja predsednika Srbije, čime pokazuju da su se njihovi politički programi sveli samo na nestanak Vučića, pa makar to bilo i njegovom smrću, smatraju sagovornici Kurira.

Foto: Damir Dervisagić

Vučić je u petak morao da prekine posetu SAD jer mu je pozlilo zbog veoma visokog pritiska i bola u grudima, a odmah po dolasku u Srbiju primljen je na VMA. Međutim, njegovo zdravstveno stanje iskoristili su opozicionari - Zdravko Ponoš, ĐilasoviBorko Stefanović i Marinika Tepić i šef DS Srđan Milivojević naslađivali su se jednom ozbiljnom situacijom, a ujedno iznosili najneverovatnije političke manipulacije i laži. Da stvar bude gora, sve to radili su u duetu sa hrvatskim medijima i delom Tviter zajednice koji je otvoreno priželjkivao Vučićevu smrt.

- Razgovarao sam telefonom s predsednikom Vučićem, koji me je obavestio da se oseća bolje i da je njegovo zdravstveno stanje dobro. Stabilna i jaka Srbija interes je celokupnog srpskog naroda, a predsednik Vučić garant je njene uspešnosti. Poželeo sam mu brz oporavak, jer je danas zdrav i u punom kapacitetu Srbiji potrebniji više nego ikada.



Boris Bratina: Zlonamerne spekulacije

- Siguran sam i iskreno se nadam da će se predsednik što pre oporaviti i ovo prebroditi i da će otići na paradu u Rusiji. Niko u Vladi Srbije nije pomislio da je razlog što se predsednik vratio iz Amerike neko foliranje, već je u pitanju predsednikovo zdravlje, tako da sve spekulacije o tome deluju zlonamerno. Dejan Vuk Stanković: Morbidno, nisko i nečasno - Tzv. opoziciona propaganda i simulacija kritičkog diskursa pokazali su svoje patološko i iskonski nemoralno lice nadajući se bolesti i smrti narodnog predsednika. Iako nije iznenađenje, to je morbidno, nisko, nesavesno i nečasno. Nezavisno od svojih ideoloških i političkih stavova, svaki pošten, pristojan i politički normalan građanin navija za oporavak predsednika Vučića. Stoga politička nekrofilija amoralnih politikanata predstavlja kulminaciju političke neodgovornosti i agresivne medijske konfuzije. Andrija Mandić: Posao uzima veliki danak zdravlju - Pre nepunih pet godina hitno sam hospitalizovan i operisan na VMA u Beogradu i nikada ne mogu da zaboravim bratski i ljudski odnos predsednika Vučića, koji me među prvima posetio. Posao kojim se bavimo uzima veliki danak kada je u pitanju ono najvažnije - čovekovo zdravlje, i znam da prvi čovek Srbije ne bi prekinuo izuzetno važnu diplomatsku misiju kakva je poseta SAD bez ozbiljnog zdravstvenog razloga.

Bez morala

Nažalost, ovakvi potezi opozicije, koja je odavno bez političkog programa, kako ističe profesor Vladimir Vuletić, nisu ništa novo.

Foto: Kurir Televizija

- Pa srpska opozicija godinama nije izašla ni sa jednim jasnim alternativnim političkim programom, njihova glavna mantra je: ništa ne valja, mi ćemo biti bolji! A šta bolji, kako bolji? Pa to niko ne zna! Svedoci smo da godinama, šta god predloži ili uradi Vučić ili vladajuća koalicija, opozicija će reći kontra i da ne valja, pa makar to bilo u interesu naroda i njih lično. To je politika neartikulisanosti. Kada ne bi bilo Vučića, ne bi bilo ni opozicije, jer oni ne bi znali šta da rade bez njega - kaže Vuletić i dodaje da je „ispod svakog moralnog nivoa skupljati političke poene na nečijem lošem zdravstvenom stanju“:

- Da se radujete tuđoj nesreći... pa ja sam bez teksta, moral je odavno nestao iz naše politike. Pa setite se da su smrt dece u „Ribnikaru“ pokušali da iskoriste i da na tome grade političku kampanju. Ne znam šta još treba da se desi, ovo je političko i moralno dno!

Politički analitičar Dejan Miletić kaže za Kurir da je ova situacija još jedan dokaz da srpska opozicija nema ni program ni ideje.

Foto: Kurir Televizija

- Osnova i cilj svih delovanja opozicije je nestanak Vučića, pa makar to bilo i njegovom smrću! Misle da će ih to amnestirati činjenice da ih građani neće jer, ma koliko puta da izađu na izbore, ne mogu da obezbede značajnu podršku i pomere Vučića sa vlasti. Trenutna zdravstvena situacija predsednika nije ništa novo, niti nepoznato javnosti, to je nastavak problema sa pritiskom, koji je već imao, te ne mogu da verujem da su neki našli za shodno da se u takvoj situaciji izjašnjavaju na pogrdan način - kaže Miletić.

Dehumanizacija

Analitičar Nebojša Obrknežev kaže da „lešinarenje opozicije“, nažalost, gledamo godinama jer im je to „idejna politika“.

Foto: Kurir Televizija



- Godinama vidimo kako svaku situaciju koja se desi sa predsednikom Vučićem, ili čak sa članovima njegove porodice, pojedinci pokušavaju da na najgori mogući način dehumanizuju, diskredituju, ismevaju. Nažalost, pored opozicije, tu se mešaju još mnoge grupacije, kao što su NVO i „mediji za pritisak“. Oni uopšte ne razmišljaju o težini svoje popagande i do koje mere to može da ide. Samo neka oni rade svoj prljavi posao, a predsedniku želimo dobro zdravlje, da nastavi da radi kao i do sada, jer boljeg državnika Srbija neće imati - smatra Obrknežev.