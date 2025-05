Slušaj vest

BEOGRAD - "Jedva čekam da se obrate toj nenadležnoj predmetnoj instituciji sa molbom da raspiše vanredne parlamentarne izbore, zato što to po našem Ustavu može samo on. Čekam da vidim kako će da prekrše tu svoju datu reč i obećanje svim građanima Srbije, a ponajviše onima koji su ih najviše podržavali i koji su se tada divili njihovoj pameti i promućurnosti, kako su našli taj divan termin - nenadležna predmetna institucija", rekla je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić povodom zahteva dela studenata blokadera u vezi s vanrednim parlamentarnim izborima.

Gostujući sinoć na TV Pinku rekla je da jedva čeka da se "oni obrate nenadležnoj predmetnoj instituciji, kako su nazvali predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Ona je kazala da su nenadležnom predmetnom institucijom nazvali čoveka od koga će sutra možda tražiti raspisivanje izbora.

- To je njihov ultimativni zahtev, zato što je ovo sve bila politika. Dakle, nije važan ni tužilac, ni ja kao predsednica parlamenta, nije važan ni predsednik vlade, nije važan ministar građevine zbog neke dokumentacije, ma niko nije važan. Važan je samo taj jedan zahtev, a tog jednog (koji može da raspiše) su nazvali nenadležnom predmetnom institucijom. Jedva čekam da vidim kako će u politici da uspeju kada su uspeli ovako da se vežu u čvor na samom početku", rekla je Brnabić.

Ona je ocenila da je sve bilo politika u poslednjih šest meseci i da je i dalje sve politika.

Brnabić je rekla i da su studenti u blokadi na plenumima izglasali da kupe mašinu za brojanje novca.

"Jedna od značajnijih odluka plenuma je da kupe mašinu za brojanje novca. Iznajmite prostoriju, napravite od toga izborni štab, gradske odbore, toliko novca imate, šta je problem? Nemojte da blokirate državne fakultete, izađite iz fakulteta i bavite se politikom. I profesori blokaderi i blokaderi foteljaši, studenti", rekla je Brnabić.

Ona je rekla i da time što je Rektorski kolegijum osudio nasilje nad dekankom Filizofskog fakulteta u Nišu Natalijom Jovanović, ali nije nad dekanom Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Patrikom Dridom, pokazuje da su članovi tog kolegijuma političari. Brnabić je podsetila da je dekanka u Nišu bila za blokade, a da je Patrik Drid želeo da dođe na svoje radno mesto.

Na konstataciju da rektor nije osudio nasilje nad svojim kolegama, Brnabić je kazala da se nije moglo čuti jer i nije osudio.

Prema njenim rečima, time su oni iz proširenog rektorskog kolegijuma Univerziteta u Beogradu jasno, još jednom, svim našim građanima pokazali da su oni u stvari političari.

- Njima je jedan incident katastrofalan ako se radi o dekanu ili dekanki koja je za blokade, ali ukoliko se radi o njihovom kolegi dekanu koji je samo želeo da uđe na svoje radno mesto, onda je to ok. Dakle, oni su ponovo pokazali čitavoj Srbiji da to nikakve veze nema sa prosvetom, da sve ovo nikakve veze nema sa obrazovanjem, da nikakve veze nema ni sa moralnim vrednostima, ni sa bilo kakvim drugim vrednostima, da je ovo politika, rekla je ona.

- Sada vi meni recite, ove scene koje smo gledali, odvratne, monstruozne, ovo nasilje nad dekanom Dridom zato što se ne slaže sa njima, a kakvo je to veze ima s padom nadstrešnice? Kako je to tačno traganje za pravdom? A kako je to traženje odgovornosti za pad nadstrešnice?, rekla je dodavši da su oni koji blokiraju šest meseci pokazali da to nema veze sa padom nadstrešnice.

"Pad nadstrešnice je, kao što su pročitali i kao što su bili dobro obučeni iz blokadne kuharice, bilo plodno tle. I krenuli su to da zloupotrebljavaju. Onda su pričali, nikako izbore, nije ovo politika, nećete se vi izvući na izbore. E, onda kada je to sve propalo, e onda je sad, hajdemo na izbore, hitno izbori", rekla je Brnabić.

Ona je ocenila da su u ovaj pokušaj obojene revolucije uložili sve što su imali u poslednjih 11 godina u Srbiji.

"To što Aleksandar Vučić odoleva i to samo svojim radom i svojom verom i rezultatima, direktnom komunikacijom sa građanima, od te frustracije je u stvari krenulo ova neverovatna mržnja i nasilja zato što oni znaju da je to kraj", rekla je Brnabić.