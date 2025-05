Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je sinoć da se svakodnevno čuje sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, kom je pozlilo dok je bio u SAD.

Kako je rekla gostujući sinoć na TV Pink, s Vučićem u SAD, kad mu je pozlilo, bili su ministar finansija Siniša Mali i savetnica za medije predsednika Suzana Vasiljević.

- Svakako je bilo prilično ozbiljno. I Siniša Mali i Suzana Vasiljević su bili prilično zabrinuti i potreseni. Meni je najvažnije pravo da vam kažem, verujem kao i većini naših građana, da je predsednik tu, kod kuće, u Srbiji i da je stabilno. Mislim da će onda sve biti u redu, rekla je ona i navela da se s predsednikom čuje svakodnevno, te da mu je savetovano strogo mirovanje, makar nekoliko dana...

- Mislim da mu to najteže pada...

Povodom neprimerenih reakcija opozicionih političara na vest o zdravstvenom stanju predsednika i teorija da sastanci sa zvaničicima u SAD nikada nisu ni bili planirani, Brnabić je rekla da je shvatila u subotu, kada je videla te reakcije koje su, kako je navela, za svakog normalnog čoveka zaista neprihvatljive, šta je najveći problem opozicije.

- Često se misli da je njihov najveći problem to što su oni loši političari. Ali nije to njihov najveći problem. Oni su loši političari i to je fakat. Ali su oni još gori ljudi. I kao i u svakoj profesiji, u svakom zanimanju, u stvari je najvažnije da ste negde dobar čovek, pa će sve ovo ostalo onako trudom i radom da se nadoknadi. Oni su zaista neljudi. Oni su juče imali šansu da pokažu makar neku elementarnu pristojnost, da makar ćute ako ne žele da pruže podršku instituciji predsednika države. Ali ne, oni su pokazali i da su nikakvi političari, ali opet, još gori ljudi, rekla je Brnabić.

Na komentar da se na mrežama spekuliše i da li će predsednik Vučić posle ovoga ići u Moskvu 9. maja, Brnabić je kazala da se spekuliše na mrežama šta god da Vučić uradi i da je uvek trebalo da uradi nešto drugo u odnosu na to što je uradio.

Bitno je, rekla je, samo da je predsednik dobro, živ i zdrav, ističući da će, znajući Aleksandra Vučića, on dovesti Donalda Trampa u Srbiju.

Takođe, istakla je i da Aleksandar Vučić uvek drži svoju reč.

- Da li bih ja više volela da miruje malo duže? Apsolutno, kao što verujem i većina našeg naroda koja se brine za predsednika, ali opet, znajući predsednika, mislim da će on biti u punom pogonu već u narodnih nekoliko dana, rekla je Brnabić.

- On je pre podne imao sastanke. Onda je otišao da obiđe radove na Fruškogorskom koridoru na Iriškom vencu. Onda je imao ponovo dodatne sastanke, pa i tada je bila u zemlji i evropska komesarka Marta Kos. Onda smo imali radnu večeru sa Martom Kos. Onda je on otišao i obišao radove na izgradnji dečije bolnice Tiršova 2 i odatle je otišao na aerodrom i otputovao u SAD. Sada vi mene recite ko bi to izdržao. Ja ne znam kada je on spavao, zato što, kada god sam mu ja poslala poruku, on je odgovorio", rekla je Brnabić.

Brnabić je kazala da je najvažnije za Srbiju da je Aleksandar Vučić dobro zato što Aleksandar Vučić, dok miruje, uradi više za Srbiju ''nego što su oni radili dok su bili na vlasti''.

Rekla je i da je mnogo ljudi zvalo iz Srbije, regiona, ali i zvaničnika EU, sa najboljim željama za predsednika.

- Toliko zabrinutih ljudi koji su se javili pre nego što su se pojavile prve zvanične informacije i od lekara, da je on sada dobro i stabilno, da nekako onda pomislite, kada vidite život i našu Srbiju iz te perspektive, da je sve okej ako je on okej i da su ljudi pomislili, a šta bi se desilo da on nije bio okej? I onda sam shvatila da je u stvari to, zbog čega svi oni koji žele da ruše Aleksandra Vučića, u stvari žele da ruše Srbiju. Zato što je on garant te stabilnosti i sigurnosti u zemlji", rekla je Brnabić za TV Pink.