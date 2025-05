Foto: Video plus

"Smatram da je apsolutno neophodno da se počinilac pronađe. Vidim da se mnogo ljudi uznemirilo. Nažalost, onda su krenuli u politiku, pa su onda počeli da govore da je on iz SNS-a, i tako te neke odvratne stvari koje zaista ne želim da komentarišem. Apsolutno sam za to da se taj čovek pod hitno pronađe i uhapsi", naglasio je Mićin.

"Neko je to snimio i video jasno tog čoveka. Imamo neki snimak, problem je što je taj snimak malo mutan. Ono što znam je da policija traži po nadzornim kamerama. Nije to baš tako lako kao što se misli, ali nadam se da će ga naći i da će biti procesuiran u skladu sa zakonom", rekao je Mićin.

Mićin je naveo da su iz Vodovoda uveravali da će grad uspeti da smanjuje restrikcije vode i da su to uspeli, te su sada restrikcije od jedan do četiri sata nakon ponoći.

"Voleo bih da uradimo to filtersko postrojenje, pa makar i sada skratili ponovo restrikcije na recimo dva do četiri ujutru, kada generalno najmanji broj građana koristi vodu. Ali da zauzvrat imamo situaciju da na leto nemamo restrikcije ili da one budu na nekom minimalnom nivou", kazao je Mićin.