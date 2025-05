On navodi da je tužno sve ono što se može pročitati na društvenim mrežama, pa dodaje da se predsednik Vučić više puta susretao sa predsednikom Trampom, pa će svakako do tog susreta ponovo doći.

Kada su u pitanju blokade fakulteta koje traju već šest meseci, Obradović kaže da je dobro to što fakulteti počinju da prelaze sa blokada na proglašen štrajk, za šta smatra da je trebalo biti tako od samog početka.

- Do uprave svakog fakulteta da organizuje nastavu. Postojali su uslovi za onlajn nastavu, ali nije postojalo volje. Ne možete vi da kažete da se solidarišete sa delom studenata, a šta je sa onih 200 hiljada njih koji žele da uče? - pitao je Obradović.

On navodi da 10 hiljada motivisanih i rešenih ljudi može da donese mnoge zahteve, a kaže da bez profesorske logistike ne bi mogli da nastave svoju akciju ovoliko dugo.

- Nema dijaloga, mi smo mnogo vremena izgubili. Privreda i ekonomija su nam u padu koji već i statistike beleže. Šest meseci smo pod velikom blokadom. To utiče i na uvođenje stranih investicija. Nije smelo ovoliko da se čeka na dijaloga, mnogo poziva je bilo upućeno od početka blokada.

- Tiha većina je ustuknula pred agresivnom manjinom. U svetu se svakodnevno dešava napredak, a ovde imate neodgovorne grupe političara koji se kriju iza studenata i na taj način žele da sprovedu blokadu države. To je počelo sa blokadom univerziteta, ali cilj je očigledno onaj neuspeli poziv na generalni štrajk - rekao je Todorov.

On kaže da nema odgovora šta je cilj svega ovoga, ali onda se zapitate i zašto jedan od zahteva još u novembru nisu bili izbori?

- Koriste opšte i generalizovane pojmove, studenti, kao da su svi studenti u pitanju, građani, kao da su svi građani... Mezoplenum, šta je to? Preddruštvena zajednica kada nisu postojale institucije pa se sad traži način organizovanja? - pita Obradović.

On kaže da ne postoje neformalne grupe, jer nešto što je neformalno je samo beg od odgovornosti.

On smatra da je to što u mezoplenumima učestvuju profesori samo pokazuje da je to dokaz da su sve vreme "deo hajke" koja se vrši, pa kaže i da ukoliko bi izašli na izbore shvatili bi da građanska podrška ne znači da imaju političku podršku.