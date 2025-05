U tekstu, Bastašić navodi da studenti više fakulteta iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Hrvatske, kao i Slovenije, prema najavama idu na Medicinijadu i žurku na Pag i da je iz Srbije već popunjeno 15 autobusa po 50 mesta. On konstatuje da im to nije prvi put i da to mesto ne pohode organizovano samo medicinari, nego i studenti drugih fakulteta i da im organizatori i domaćini obećavaju do sada neviđenu žurku! Bastašić dalje u teksu podseća da je nakad, ne tako davno, na to ostrvo, nedaleko od plaže Zrće, dovezeno ne svojom voljom i ne na „žurku“ desetak hiljada Srba i Jevreja.