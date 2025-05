Slušaj vest

Studenti foteljaši koji već šest meseci blokiraju fakultete širom Srbije konačno su i sami priznali da je njihov jedini posao od početka bio i ostao puko političko delovanje. Objavljivanjem zahteva u kojem traže raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, oni su još dublje ušli u nezakonitost, jer su sasvim neskriveno pretvorili fakultete u svoje opštinske odbore.

Uzurpirajući fakultetske zgrade, blokaderi foteljaši su za sebe prigrabili infrastrukturu i otuđili je od onih za koje je namenjena, a to su studenti koji žele da uče a ne da se bave politikom i jure političke funkcije. Fakultete plaćaju svi građani preko budžeta i namena im se ne može menjati voljom ilegalnih institucija, kakav je plenum, ili željom ambicioznih studenata koji pikiraju fotelje. Zgrade fakulteta ne mogu i ne smeju biti mesta u kojima se sprovodi bilo čija politika, a porazno je i skandalozno što su studenti foteljaši zamislili da se odatle spremaju za izbore.

Advokat Vladimir Gajić upozorava za Kurir da je na fakultetu zabranjena politička aktivnost.

Foto: Kurir Televizija

"Fakultet ne može da se koristi za političke aktivnosti. Sad kad su objavili ovaj zahtev da traže izbore i realno su ušli u politiku pretpostavljam da to neće da rade odatle. Ako bi to radili unutar fakulteta, to bi bilo nezakonito", naglašava Gajić.

Najava da će se nešto ovako dogoditi bio je sastanak pre nekoliko dana na Pravnom fakultetu u Beogradu, gde su tema blokadera bili upravo izbori i izborna lista sa kojom bi izašli na izbore. Reagujući na to, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić tada je upozorila na nezakonitosti koje se dešavaju unutar fakulteta u blokadi. Ona je rekla da su te "političke grupacije studenti blokatori, koji su pokazali da se bore jedino za fotelje, i određena grupa njihovih profesora, a koji zajedno sa njima treba da naprave taj novi G17 plus, koji će se ovaj put u novom izdanju zvati "Inicijativa 60".

"E tako oni misle o institucijama. I takav je njihov odnos prema vladavini prava. Takav je takođe njihov odnos prema svim građanima Srbije, koje oni vuku za nos. E vi platite, vi pokrijete sve troškove, i struje, i održavanja, i svega ostalog. A mi ćemo to što ste vi izgradili u nekim prethodnim generacijama, to što ste vi napravili i što plaćate kao instituciju za obrazovanje, da koristimo za politiku. Bez ikakvog problema i bez ikakvog skrivanja. I onda pokažu i odnos prema medijima, pošto kada mediji dođu da postave to pitanje i da ih kao takve velike revolucionare pitaju, a čekajte, a zašto radite stvari koje su suprotne zakonu i zašto fakultet koji je fakultet ove države koristite za vašu, ličnu političku promociju i organizaciju", naglasila je tada Brnabić.

Ona je poručila da je to protivzakonito i da će "u jednom trenutku neko morati da odgovara za to".

"I ovo nije pretnja. Svi valjda želimo pravnu državu. Svi valjda želimo vladavinu prava. Svi želimo valjda poštovanje institucija. Zašto ne poštujete Pravni fakultet? Zato što to što radite je nepoštovanje institucija. To nije vaš izborni štab. I nije vam ga ni otac, ni deda, ni majka, ni baka nisu vam ga ostavili da ga koristite kao kancelariju za vašu političku aktivnost. To je fakultet koji plaćaju svi građani ove zemlje. Te pozivam nadležne institucije da reaguju, a evo dekana Pravnog fakulteta i rektora Beogradskog univerziteta da ne posmatraju to ćutke, već kada vide da je to u potpunosti zloupotreba fakulteta i visokog školstva, da konačno reaguju makar jednom rečju. Evo dve reči. Da kažu, ne slažem se - rekla je Brnabić.