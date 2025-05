- Iako sam bio Đinđićev protivnik, ja sam suzu pustio kad je ubijen. Bio sam politički protivnik i sa Vladanom Batićem, imali smo mnogo duela. Kada se razboleo, došao sam do njegovog telefona i pružio mu podršku. Odgovorio mi je tada: "Ti si mi jedini pravi prijatelj."

- U tom trenutku sam bio potpredsednik Skupštine i jedan od šefova poslaničkih grupa vladajuće koalicije. U pola 5 ujutru pozvao je moju suprugu i pitao da li može bilo šta da učini i da pomogne. To je, pored mojih prijatelja, uradio samo predsednik. Pre toga jedino što sam sa njim rekao bilo je "Dobar dan". Nikada nismo pričali. On je našao potrebu da pozove moju porodicu i pomogne. To govori o ljudskosti koju nemaju oni koji komentarišu njegovo zdravstveno stanje.