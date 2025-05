"Od 19. aprila do 19. maja imaju rok od tih 30 dana, gde na svakih 48 sati zakazuju sednice. Prvi put se dogodilo da nastane institucionalni vakuum i da se nađu u situaciji u kojoj su nesnađeni i na koju nisu navikli. Obično onaj ko pobedi predloži svog kandidata, kao što je Kurti u ovom slučaju i uradio. Međutim, gospođa koju je predložio za predsednicu parlamenta zapravo je samo test da vidi da li može da formira Vladu. Ona je tu kolateralna šteta i na kraju će se ispostaviti da je zaista kolateralna šteta", kaže Danijela i dodaje:

"Na svakih 48 sati pokušavaju da okupe 61 poslanika kako bi obezbedili glasove za izbor predsednice parlamenta. Sve je stiglo kasno. LDK je stranka koja je ideološki bliža Kurtiju; to je stranka u kojoj je bila i Vjosa Osmani. Upravo toj stranci je juče pisao i dobio adekvatan odgovor. Očekuje se da danas, do 14 časova, prihvati njihove uslove. Ovo je sve probni balon za politiku koju Kurti zapravo nema — politiku koja je izgubila poverenje, čak i među Albancima. Dan nakon izbora, on je opoziciju nazvao ‘životinjama’, što je neoprostivo. A sada očekuje da upravo s tim ‘životinjama’ pravi koaliciju."