Studenti blokaderi, koji već šest meseci blokiraju fakultete širom Srbije, konačno su i sami priznali da je njihov jedini posao od početka bio i ostao puko političko delovanje i preuzimanje vlasti. Objavljivanjem zahteva u kojem traže raspuštanje Skupštine Srbije i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora , oni su ušli u ogoljenu političku fazu i praktično potvrdili da su i brojni prethodni zahtevi bili u službi dolaska određene grupe na vlast, a ne opšteg dobra ili popravljanja stanja u društvu, kako su to svih ovih meseci tvrdili .

Izvršni direktor Cesida Bojan Klačar ocenjuje za Kurir da je ovo trenutak kada jedan društveni protest ili pokret otvoreno prelazi u fazu političke artikulacije, što je najava da će i okruženje u kojem akteri deluju izgledati bitno drugačije nego do sada.

On smatra da se opozicija nalazi u nezahvalnoj poziciji jer nijedan politički proces ne zavisi od njih.

Naš sagovornik smatra da će opozicija u narednim danima pokušati da sa studentima pronađe zajednički jezik, a to bi i studentima indirektno odgovaralo.

"To bi bio pokušaj da i opozicija bude zadovoljna ponuđenim rešenjem za kandidatsku listu, odnosno ličilo bi na model iz Kosjerića. Da se, recimo, izbegnu stranačka obeležja, ali da lista ne bude zatvorena za predstavnike opozicije ili da ne bude zatvorena za stručne ljude iz opozicije ili one koji su imali neku vrstu političkog iskustva. To bi u određenoj meri odgovaralo i studentima", zaključuje Klačar.