Opozicija i njoj naklonjeni mediji ponovo su se spotakli o sopstvene lažne vesti i iz njih raširene teorije zavere, a tačku na sve to stavila je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit koja je kategorično demantovala neproverene izveštaje da je Suzan Vajls, šefica kabineta predsednika SAD Donalda Trampa, navodno zabranila predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da prisustvuje događaju u Mar-a-Lagu u Majamiju.

"Šefica Trampovog kabineta nije "blokirala" Vučića da prisustvuje bilo kom događaju u Mar-a-Lagu. To su lažne vesti. Teorije zavere - mnoge lansirane iz antitrampovskih kutaka balkanske štampe - sugerišu da je Vajls zabranila Vučiću ulazak na kapije Trampovog imanja na Floridi. Istina, međutim, deluje manje tajnovito, a više kardiovaskularno", rekla je Kerolajn Livit za Pavlović tudej.

"I samim tim smetaju im i susreti predsednika Vučića sa svetskim liderima, jer to ruši njihovu priču ovde za domaću javnost - da je ceo svet protiv i Vučića, i ovog sistema, i Vlade, i vlasti ovde u Srbiji. Znači sad imate jednu toliku teoriju zavere da to stvarno ni Spilberg ne bi mogao sve to da stavi u neki film.