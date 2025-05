Od hipertenzije preko prognoze sigurne smrti do zabrane ulaska i lažnog identiteta. Služeći se teorijama zavere, šireći lažne vesti, pojedinci su pokušali da plasiraju skandal koji se nikada nije dogodio.

- Svi sada vidimo šta je bio glavni cilj. Kada govorimo o stranim službama, one su kreirale kompletne događaje u Srbiji. Pogledajmo samo pojedince koji učestvuju u blokadama, kako su dobro edukovani u bezbednosno-obaveštajnoj delatnosti. Ovi protesti na ulicama Srbije su dobro organizovani, sinhronizovani, što ne možemo reći ni za obične ljude, kamo li za mlade studente - kaže Bjegović.

On dodaje da će biti obelodanjeno ko je stajao iza svega ovoga, ali da do sada to nije učinjeno jer nije lako strogo po imenu obelodaniti ljude za obaveštajnu delatnost kada su u pitanju strani faktori.