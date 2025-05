"Ovaj izveštaj je objektivan i svi znamo da Srbija nije zemlja liberalne demokratije evropskog tipa. Ona je zarobljena u svojim nacionalnim mitovima, ništa se ne menja. Što se tiče Hrvatske, nema normalizacije, ponavljam, nema normalizacije dok Srbija ne prizna svoju odgovorosnot za agresiju devedesetih godina i pristane isplatiti ratnu odštetu žrtvama. To je minimum što može napraviti kao znak pomirenja.

Na kraju poruka studentima: dobro je da se zalažete za evropske vrednosti, a to i za vas znači pomirenje sa Hrvatskom i priznanje krivice za sve što je učinjeno našem narodu devedesetih godina. To su isto evropske vrednosti. Nema poverenja bez priznavanja istine a istina ponekad može biti gorka ali bez toga nema napretka", rekao je sa govornice Bratulica, koji je svoj govor podelio na Iksu uz oznaku "CroatiaFirst", u slobodnom prevodu "Hrvatska na prvom mestu". Sve to dok su se blokaderi smeškali i veselo mahali.