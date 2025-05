Dokument, koji je Odbor za spoljne poslove usvojio u aprilu, predstavio je izvestilac za Srbiju Tonino Picula

Poslanici Evropskog parlamenta raspravljali su sinoć o izveštaju o Srbiji. Dokument, koji je Odbor za spoljne poslove usvojio u aprilu, predstavio je izvestilac za Srbiju Tonino Picula. Evo kako su evroposlanici ocenili ovaj izveštaj.

Poslanica Evropskog parlamenta iz Mađarske Kinga Gal izjavila je, tokom rasprave o izveštaju o Srbiji, da je za pristupanje Srbije Evropskoj uniji te da se nada da Srbija još uvek veruje u EU. Ona je izveštaj, čiji je autor izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu Hrvat Tonino Picula, nazvala potpuno politički pristrasnim i istakla da se on bavi isključivo slabostima, a zanemaruje sve reforme.

"Stabilnost Zapadnog Balkna jako je važna za EU. Srbija igra ključnu ulogu u toj stabilnosti. Za našu stabilnost strateški je važno da prihvatimo Srbiju. Već 20 godina Srbija se pokušava približiti EU i nadamo se da Srbija i dalje veruje u nas. Mislim da je ovaj izveštaj pristrasan, politički pristrasan i neuravnotežen. Znamo da Srbija treba da sprovede još reformi, ali nemojmo zaboraviti sve evropske angažmane i reforme, kao i napore u viznoj i energetskoj politici. Ovaj izveštaj govori isključivo o slabostima i mislim da je politički jako pristrasan", izjavila je Gal.

Ona je napomenula da bi Evropska unija trebalo da se prema svim zemljama kandidatima odnosi jednako i primeni iste aršine.

"Što se tiče proširenja Evropske unije, treba da primenimo ista pravila za sve zemlje kandidate i nepristrasno razmotrimo situaciju. Tako bi Evropska unija želela prihvatiti Ukrajinu, ali Srbija već jako dugo ulaže napore i ne uspeva se približiti Evropskoj uniji", rekla je evroposlanica iz Mađarske.

Ona je za kraj nedvosmisleno istakla da je za ulazak Srbije u EU.

"U interesu Evropske unije je da Srbija postane punopravna članica i mi smo za pristupanje Srbije Evropskoj uniji", zaključila je Gal.

Antonio Tanger Koream, poslanik iz Portugala poručio je da Srbija mora biti članica EU.

"Vrlo je jednostavno - Srbija je najvažnija država na Zapadnom Balkanu. Srbija se mora pridružiti Evropskoj uniji. Tačka! Moramo priznati da je naša krivica, Evropska komisija uglavnom svih ovih godina ne radi ništa ili vrlo malo. Druga stvar su odnosi sa tzv. Kosovom, to je lako reći ali šta ćemo sa pet zemalja Evropske unije koje nemaju diplomatske odnose sa tzv. Kosovom? Nezavisnost Kosova je proglašena ilegalno, suprotno Rezoluciji 1244 SBUN, prema tome nemojte gurati Srbiju, nemojte je pritiskati. Možete pritiskati zbog reformi, ali ne o Kosovu! Ja sam bio tamo i znam šta se tamo događa, a znam da vi do dana današnjeg niste učinili ništa za evropsku budućnost Srbije", izjavio je on.

Evroposlanik iz Rumunije Kristijan Teres objasnio je zašto neće glasati za ovakav izveštaj.

"Ja ću glasati protiv izveštaja zato što ne odražava uravnotežen pristup izazovima sa kojima se ta država mora suočavati. Naravno da se Srbija treba uskladiti sa evropskim zakonodavstvom i propisima, ali u ovom izveštaju se o tome ne govori dovoljno. U izveštaju se ne govori o tome koliko se Srbija trudi, ne govori se o tome koliko je Srbija učinila na polju otvaranja klastera tri. Srbija hoće da se približi evropskim vrednostima i mi bi trebalo da jačamo njihovu predanost evropskim vrednostima umesto da ih slabimo", rekao je on.

Ana Marija Viček, poslanica EP iz Mađarske naglasila je da je izveštaj pristrasan i neuravnotežen.

"Žao mi je što moram da ponovim, kao i više puta do sada, da je ovo izveštaj politički pristrasan i neuravnotežen. On ne odražava stvarni napredak koji je Srbija postigla, niti je dovoljno geopolitički osetljiv s obzirom na stanje u regionu. Komesarka Kos je nedavno bila u Beogradu i izjavila da Evropska komisija, kao i ona lično, podržavaju srpske studente u njihovim zahtevima za institucionalnim reformama. Međutim, komisija de fakto deli društvo, koristeći anarhoidna sredstva, i na taj način sprečava decu da idu u školu ili čak primenjuje nasilje kako bi sprečila nastavnike i profesore da idu na posao i da život normalno funkcioniše", rekla je ona i dodala:

"Dužnost Komisije je da pruža stabilnost i jača funkcionalnost institucija. Komisija nije tu da se bavi unutrašnjim pitanjima Srbije i da se u to meša. Mađarski članovi podržavaju članstvo Srbije u Evropskoj uniji. To bi apsolutno bilo u interesu i vojvođanskih Mađara i same Evrope, ne samo Srbije".

Tijeri Marijani, poslanik iz Francuske smatra da je izveštaj zapravo optužnica.

"Sada više ne znamo šta da izmislimo protiv Srbije, sada već pišete izveštaje o izveštajima. Međutim, ovaj poslednji izveštaj o Srbiji uopšte nije objektivan. Ovo je prava optužnica. Beograd nije počinio nikakav zločin, osim što ne razmišlja na isti način kao Brisel. Drugim rečima, ne želi da uvede sankcije Rusiji i ne želi da prihvati sve što od njega traži Priština. Sve ovo je veoma pristrasno. U izveštajima Evropske unije iz 2023. i 2024. govorilo se o Srbiji kao o "vrlo dobrom učeniku" - smanjenje nezaposlenosti, otvorena 31 od 34 pregovaračka poglavlja, i jasan napredak u dijalogu Beograda i Prištine", naglasio je on i dodao:

"Srbija brani svoja prava na Kosovu, i to joj se sada prebacuje. Istina je da želite od Srbije da napravite učenika koji sve prihvata. Ali Srbija je slobodna nacija. Ona brani svoje interese, ne želi da joj se naređuje i zahteva svoj suverenitet. To vas šokira, ali meni je to normalno. Pristupanje Evropskoj uniji ne sme biti geopolitička igra. Evropska unija ne želi zemlju koja misli drugačije - ne želi slobodu naroda da sami biraju svoju budućnost."