Posle Letonije i Litvanske vlasti zvanično su zabranile prelet srpskog aviona do Moskve u kome bi trebalo da bude predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On navodi i daje ovo bitan trenutak i za nas, pre svega zbog sankcija NIS-u koje su odložene, ali ne i otkazane, pa nam je zbog toga i potrebna podrška predsednika Putina.

- Treba da vidimo kako će se ta saradnja razvijati. Predsednik Vučić je bio i do Sjedinjenih Američkih Država, ali je poseta presečena zbog zdravstvenih tegoba. Na kraju krajeva, ovo je kontinuitet kontakta i susreta Putina i Vučića, oni imaju izgrađen odnos poverenja i otvoreno će razmeniti činjenice - kaže Miletić.

- Niti ćemo ša izgubiti, a da predsednik Vučić nije krenuo na put, ne bi ništa ni dobili. Ovo je dobar potez, većina naroda se sa njim slaže i on je uradio pravu stvar. Ako se razmisli o tome kakvu korist od spoljne politike Srbija ima, jasno je da od Rusije ima isključivo samo koristi - kaže Dimitrijević.

On je podsetio da je Rusija uvek bila na strani Srbije, a da su naša dva naroda i dalje bliska, te veruje da se nikada neće raspravljati o prijateljskim, bratskim odnosima, već će se oni samo produbljavati.

- Treba odbaciti kalkulacije o uvođenju sankcija, to bi bilo ponižavajuće, a treba i isplanirati buduća geopolitička dešavanja. Prisustvovanje ovom velikom događaju, koji verujem da će biti veličanstveno služe da se podsetimo tih trenutaka i na način na koji žrtve zaslužuju - kaže Dimitrijević.

Grubešić je podsetio da se ova poseta dugo najavljivala, a navodi da se kod predsednika Vučića vidi velika mera hrabrosti, jer pored svih ucena i pretnji od strane zapada, on se ipak odlučio da prisustvuje.

On kaže i da su se otklonile mnoge spekulacije koje su se vodile prethodnih dana, da li će predsednik Vučić uopšte prisustvovati ovom dešavanju u Moskvi zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanjazbog kog je morao da skrati svoju posetu Americi.

- Ima zemalja i njihovih predstavnika koje su ekstremno anti-ruske. Mi poštujemo Rusiju i pokazali smo to neuvođenjem sankcija među jedinima u Evropi. Nije to za jednu malu zemlju, to je bio težak zadatak za Srbiju i svi znamo koliko je pritisaka bilo - kaže Miletić.