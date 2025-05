"Ovaj izveštaj je objektivan i svi znamo da Srbija nije zemlja liberalne demokratije evropskog tipa. Ona je zarobljena u svojim nacionalnim mitovima, ništa se ne menja. Što se tiče Hrvatske, nema normalizacije, ponavljam, nema normalizacije dok Srbija ne prizna svoju odgovornost za agresiju devedesetih godina i pristane isplatiti ratnu odštetu žrtvama. To je minimum što može napraviti kao znak pomirenja. Na kraju poruka studentima: dobro je da se zalažete za evropske vrednosti, a to i za vas znači pomirenje sa Hrvatskom i priznanje krivice za sve što je učinjeno našem narodu devedesetih godina. To su isto evropske vrednosti. Nema poverenja bez priznavanja istine a istina ponekad može biti gorka, ali bez toga nema napretka - rekao je s govornice Bratulica, koji je svoj govor podelio na Iksu uz oznaku "CroatiaFirst", u slobodnom prevodu "Hrvatska na prvom mestu".

Predusretljivost prema srpskim studentima na gostovanju u Evropskom parlamentu pokazao je još jedan hrvatski poslanik - Gordan Bosanac. Osim što podržava blokade u Srbiji, on je poznat kao veliki promoter koncepta da je u Srebrenici počinjen genocid, da se Srbi moraju smatrati krivim za to i proglasiti zločincima.

"Ništa od ovoga što smo čuli ne treba da nas iznenadi, ali i ovi blokaderi koji su bili u sali su dobro znali da će takve poruke dobiti. Nikakve drugačije nisu ni mogli dobiti, ali njih to ne interesuje. Njih interesuje da dobiju podršku od EU za ostvarenje svojih političkih ciljeva. To je njima glavni prioritet, a uopšte se ne obaziru da li će ponižavati svoju zemlju i sebe. Dakle, kod studenata blokadera prevladava želja da se dobije podrška za preuzimanje vlasti uz pomoć stranog faktora. Njima uopšte nije važno od koga će dobiti tu podršku, da li će to biti hrvatski levičari ili desničari. I sve je to potvrda da ih interesuje samo vlast i ništa drugo. Oni su se uputili u Brisel ili Strazbur upravo sa tim ciljevima, da dobiju inpute i podršku za pokušaje preuzimanja vlasti u našoj zemlji ", objašnjava Graovac.