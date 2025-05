Isticanjem najnovijeg zahteva u kojem traže vanredne parlamentarne izbore , studenti blokaderi su i zvanično iskoračili u političku arenu. Međutim, u njihovoj tranziciji u političke aktiviste izostaje najvažniji segment, a to je program koji bi oni kandidovali na eventualnim izborima .

Osim maglovitih opštih mesta, studenti blokaderi ne nude ni obrise političkog programa koji bi morao da pruži odgovore na ključna pitanja, poput zaštite državnih i nacionalnih interesa ili vizije ekonomskog razvoja, a čak nije jasno ni kakav sistem obrazovanja bi štitili s pozicija vlasti, ocenjuju sagovornici Kurira. Uz to, potpuno su zaboravljeni i izborni uslovi, koje su opozicione stranke konstantno koristile kao izgovor za sopstvenu nemoć pred biračima.

Put do novih tenzija

On podseća da se izbori raspisuju u jednom od tri slučaja - kad vlada izgubi podršku većine u parlamentu, kada država usled društvenih okolnosti postane disfunkcionalna ili kad se politički akteri saglase o izborima.

"Trenutno nemate nijednu od te tri situacije. Bili smo blizu ove druge situacije u januaru i februaru, ali tada su vladajuće stranke nudile izbore i niko to nije prihvatao. Sada je u blokadi jedino univerzitet. Osnovna ideja traženja izbora sad je da se oni dese i kakav god rezultat bio, osim ako se ne proglasi pobeda studentske liste ili kako god, sve drugo bi bio povod za nove proteste i pozive na ulicu. Dakle, izbori u ovom slučaju ne bi služili svojoj svrsi da doprinesu stabilizaciji političkih prilika, već bi samo doveli do novih tenzija. To je očigledno jer već neki predstavnici studenata i profesori otvoreno govore da škola neće početi dok se izbori ne završe i ne proglase rezultati izbora. Onda vam je već jasno o čemu se tu radi", kaže Vuletić.