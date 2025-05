- Ja sad ne znam ni šta da vas pitam, ni šta da vam kažem, pitao bih građane Srbije da li je ovo normalno, gde je naš prestižni fakultet došao do toga, da je pao na taj nivo da se predavanja održavaju u hotelima, gde profesori krišom ulaze u te hotele kako bi držali predavanja studentima. Izgleda da je to u redu i rektotu i profesorima i dekanici, pitao bih te profesore kako vas bre, nije sramota? Dva meseca mi sedimo ovde u Pionirskom parku kako bismo se vratili na svoje fakultete, dok neko čiji roditelji imaju višak novca da plate skupe programe, može da ide u hotel da prisustvuje predavanjima i da završava svoje ispitne obaveze. Moram da vam kažem i da ti stuudenti koji pohađaju te programe će dobiti diplomu Ekonomskog fakulteta, to je gruba diskriminacija. Ovo bih opisao ukratko, neko nađe izgovor, a neko nađe način, dodao je da su privilegovani studenti i te kako našli način da idu na predavanje dok pošteni i dobri studenti "žive" u Pionirskom parku i izgleda da je to potpuno u redu rektoru i dekanki.