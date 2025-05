Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Moskve.

Predsednik se na samom početku osvrnuo na let i privremeno sletanje u Baku.

- Uobičajeno, avio služba vlade najavi prelet preko određenih zemalja, ako je Poljska dozvolila zato što nismo išli na Belorusiju. Pa ne možete zato što Poljska ne daje nikakve koridore preko Belorusije i ne možete da uđete na teritoriju Belorusije. I onda su znali da će posle toga doći Litvanija koja će da zabrani...

- Onda smo tražili drugi koridor, to je Nemačka, Švedska, Letonija. Dozvole vam Nemačka i Švedska, onda čekate satima da bi vam Letonija rekla isto što i Litvanija. Onda sam znao da će Estonija da kaže isto ako bismo rekli Finska Estonija. I nismo ni pitali i onda smo otišli preko Bugarske, Turske do Azerbejdžana, dakle preko Gruzije do Azerbejdžana. I onda smo se vratili nazad opet preko Gruzije, samo sa druge strane, sa strane Kaspijskog mora, ne bliže Crnom moru, jer tu su već borbena dejstva.

- Ceo taj deo, nedaleko od Rostova prema Krasnodaru, i dalje postoje opasnosti na ruskoj teritoriji, tako da smo jedva od ruskih vlasti dobili u tom trenutku dozvolu za prelet, i hvala im na tome.

- I stigao sam u Moskvu, sačekao me Aleksandar Gruško, jedan od najzačajnijih ljudi, ne samo njihovog ministarstva spolnih poslova, već ukupno ruske diplomatije. I evo nas sad ovde na Crvenom trgu, ovde će za dan i po biti održana, siguran sam, izuzetna i veličanstvena manifestacija pogodom osamdesete godišnjice pobete nad fašizmom.

- Desetine miliona ljudi je stradalo da bismo mi danas mogli normalno da živimo. I mi nemamo pravo da se igramo sa revizijom prošlosti, mi nemamo pravo kao narod koji je mnogostradalni narod, narod koji je stradao kako od nemačkog nacističkog okupatora, tako od nacističkih sluga u regionu, a gotovo svi su to bili i pre svega se borili protiv srpskog naroda, dakle i zapadno od Drine, i naravno na teritoriji današnje Srbije, ali i na teritoriji drugih današnjih regionalnih zemalja.

- Ponosan sam na to što sam predsednik Srbije i što ću ovde moći da prisustvujem obeležavanju borbe protiv fašizma, jer ako neko ima pravo da se diči tom borbom, onda je to srpski narod. Mi nismo dočekivali Hitlerove avione i Hitlerove tenkove cvećem i urlicima i uzvicima radosti kao mnogi drugi, i toga ne treba i ne smemo nikada da se stidimo, već moramo da se ponosimo. Za nas je ova poseta važna iz veoma racionalnih razloga. Oni su pre svega ugovor o snabdevanju gasom, ali i dalje unapređenje bilateralnih odnosa sa Rusijom.

O pritiscima zbog posete Moskvi

- I da vam odgovorim još jednom na ono što ste mi rekli za Letoniju i Litvaniju. Ljudi razmišljaju o recipročnim merama. Ja sam protiv recipročnih mera. Ja razumem zašto oni to rade. Ali oni nikada neće pokušati da razumeju zašto najveći deo našeg naroda ne može da razume to što oni rade.

- Vidite, oni su nama, mnogi i od evropskih zemalja, zajedno sa Sjedinjenim državama i Klintonovim režimom, bombardovali i napali zemlju. Suprotno svim normama Međunarodnog prava. I oni to danas, 26 godina kasnije, odlično znaju. I svi oni to znaju. I baš ih briga da to priznaju. Oni, umesto prema nama da se ponašaju popustljivo, što bi bilo logično, normalno, znate "učinili smo veliku nepravdu toj maloj zemlji. Tom malom, ponositom narodu, srpskom narodu. Mi smo pokušali iz njihovog ugla, dobrog dela njihovog ugla, oteli smo im 14 odsto njihove teritorije, šta mi još hoćemo od tog malog naroda, nepokornog?. Da nam kliču i da nam govore kako smo bili u pravu što smo ih bombardovali, što smo ubili 2.500 ljudi, što je toliko dece stradalo. I još da nam kažu, baš je divna vest što ste nam oteli Kosovo.", rekao je Vučić.

- Jer sad imaju svoje interese, pa će nam kažu "nemojte da idete u Moskvu, nemojte da razgovarate sa tim i tim", a kada mi kažemo "nemojte da priznate Kosovo", a ne, pa to je savršena stvar, nemojte da se vraćate u prošlost, gledajte u budućnost. I kada stvari na tako čist način, jasan i nedvosmislen, rekao bih, postavite, onda vam je jasno da na to oni ne mogu da vam pruže racionalan odgovor sem pretnji, zastrašivanja, ružnih reći, uvreda koje sam slušao od Picule, Bartulice, kako god da se zovu ti ljudi, ne mislim nikoga da uvredim, ne mislim ništa loše o njihovim prezimenima i imenima, prosto se plašim da ne pogrešim u izgovaranju nekog od tih prezimena. Ti ljudi koji govore čak i nekim našim mladim ljudima "ej pa vi ste super, jedva čekamo da uradite promenu u Srbiji, ali morate da priznate sve zločine i sve strašne stvari koje je Srbija činila nad svima nama".

- Je li to mislite na Jasenovac? Je l' to mislite na otimanje Kosova? Je li to mislite na vojni savez koji ste napravili sa Hrvatskom, Albanijom i kako vi kažete, Kosovom? Pa hoćete proširiti i na Bugarsku? Da biste okružili Srbiju? A mi smo svi glupi, naivni i valjda treba da vam podilazimo i da vam kažemo "da, mi smo idioti, uzmite, udrite po nama, uradite sve što vam padne na pamet, a mi ćemo otprilike da gledamo u nebo i da se pravimo da ništa ne razumemo šta je to što se dešava oko nas". Dakle, ja verujem da će biti posledica, ali će biti posledica pre svega po mene. Po mene lično, trpeću, kao što trpim već mesecima, najodvratnije uvrede, najgore...

- Ja sam nedavno napunio 55 godina, neko bi rekao nedovoljno za veoma iskusnog političara, a ja sam više od toga. Suviše sam iskusan, dovoljno star i na ovoj funkciji da znam da čast, obraz i ponos ne možete ni da dajete ni da prodajete nikome. Obećao sam i predsedniku Putinu, ali nikoga nisam lagao o svom dolasku ovde. To sam rekao i Fon der Lajen, i Marti Kos, i Makronu i Đorđi Meloni, svakome od njih to sam rekao. Svima sam rekao istinu, nikoga nisam obmanjivao. Mi ovde imamo važne poslove, mi ovde moramo da rešavamo pitanje snabdevanja gasom.

- Ukrajina nikada ništa nije učinila Srbiji, sretao sam se sa Zelenskim, tako ću se videti i sa predsednikom Putinom. To je za mene ogromna čast, privilegija, da se sretnem sa Kirilom. Nemojte da zaboravite da Rusija nije priznala nezavisnost Kosova, za razliku od onih koji bi da nas vrate u budućnost, a da nikako ne gledamo u prošlost.

- Uveren sam da će Srbija ostati na evropskom putu.

- Kad se neki srpski predsednik sastao sa nekim kineskim predsednikom? Kad ga je ugostio u Srbiji? Sutra ću se sresti sa patrijarhom, Žomartom, sutra uveče imamo večeru svih lidera ovde, prekosutra rano ujutru je parada, onda izlazimo ovde, idemo da postavljamo cveće i vence, ručak, onda sa predsednikom Narodne Republike Kine imam susret, posle toga sa predsednikom Putinom razgovor, prvo mi pa sa delegacijama sastanak oko svih ovih važnih pitanja. Znate šta je za jednu malu zemlju i njenog lidera da se sastane sa dvojicom od trojice ili četvorice najmoćnijih lidera sveta u roku od nekoliko dana. Ogromna čast za našu zemlju. Srbija će ostati na evropskom putu, ja ću primiti kaznu na sebe i tražiti da ne kažnjavaju celu zemlju.

- Ne idem nigde da se provodim već da uradim stvari za Srbiju i njene građane, to je moja borba. Ako ste slobodni, suvereni i nezavisni, ne možete nikome da se dopadnete. Možete da mislite kakav linč me čeka u Albaniji. Sastanak evropske političke zajednice, naći će njih dvoje, troje, da usklađuju svoje argumente sa visinom decibela svoga glasa i objašnjavaju mi kako ne mogu da budu na evropskom putu oni koji se sastaju sa "zlikovcem, zločincem". To radim zbog Srbije, ponosan na svoju zemlju.

O zahtevu za raspisivanje izbora

- Nudio sam izbore 11. decembra, tada sam rekao "imali ste 4 zahteva", oni su rekli "ne bavimo se politikom". Mi smo izašli i rekli ovo je ono što imamo, ispunili zahteve, pokazali poštovanje. Oni su mislili da će nekakvom prisilom da dobju vlast, praveći se naivni kako to ne žele. Onda je došao 5. najbesmisleniji zahtev, pa onda 6. To je bio zvučni top, pa ih je sad sramota da ga spomenu.

- I naravno taj zahtev im je pisao Kurtijev ministar iz Severne Makedonije. Oni su samo ponovili zahtev Kurtijevog ministra. A onda sad kažu to što su izbori bili izdaja pre tri meseca, e ne, ne, sad smo se setili, sad hoćemo da pretvorimo naše fakultete, državne fakultete, vaše fakultete, i moje, i njegove, i njene, i svakog od nas, u partijska sedišta, u opštinske odbore i da se bavimo politikom. Oprostite, to je čisti kriminal. Po Ustavu i zakonima naše zemlje, to je čisti kriminal i nije slučajno da je dekan Pravnog fakulteta podneo ostavku jer je znao da bi bio odgovoran za taj kriminal.

- Za mene su rekli da sa mnom neće da razgovaraju jer ja sam "nenadležna predmetna institucija". Ja sam nenadležna predmetna institucija, pa neka im te izvore u skladu sa Ustavom raspiše neko drugi. Na njihovu žalost raspisujem ih samo ja.

"Neće dugo čekati na izbore"

- Ono što je suštinski važno - oteli su nam 6 meseci i razarali zemlju. Uništili stopu rasta. Nemam nikakav strah niti bojazan. Dosta je bilo sa tim, vreme je da počnemo da radimo. Neće dugo čekati na izbore, neka se pripremaju, a izbori će biti kada ih "nenadležna predmetna institucija" raspiše.

Predsednik Vučić stigao je u Moskvu danas nešto posle 16.30 časova.

Vučić je danas poleteo za Moskvu gde u petak treba da ima bilateralan sastanak sa Vladimirom Putinom, predsednikom Rusije i prisustvuje obeležavanju Dana pobede.

Avion kojim je predsednik Vučić prethodno krenuo u Moskvu kako bi prisustvovao obeležavanju Dana pobede, sleteo je privremeno u Bakuu jer nije imao dozvolu za nastavak leta zbog borbenih dejstava između Rusije i Ukrajine.

Vučić je potom nastavio let ka Moskvi pošto je posada njegovog aviona dobila odobrenje za nastavak leta.

Prethodnih nekoliko dana aerodromi u više ruskih gradova su zatvarani zbog napada ukrajinskih dronova.

Pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov izjavio je juče da će ruski predsednik Vladimir Putin 9. maja održati bilateralne razgovore sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.