- Ponosan sam na to što sam predsednik Srbije i što ću ovde moći da prisustvujem obeležavanju borbe protiv fašizma, jer ako neko ima pravo na to, onda je to srpski narod. Za nas je ova poseta važna iz veoma racionalnih razloga. Oni su pre svega ugovor o snabdevanju gasom ali i dalje unapređenje bilateralnih odnosa sa Rusijom - rekao je on i dodao: