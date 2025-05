- Nudio sam izbore 11. decembra, tada sam rekao "imali ste 4 zahteva", oni su rekli "ne bavimo se politikom". Mi smo izašli i rekli ovo je ono što imamo, ispunili zahteve, pokazali poštovanje. Oni su mislili da će nekakvom prisilom da dobju vlast, praveći se naivni kako to ne žele. Onda je došao 5. najbesmisleniji zahtev, pa onda 6. To je bio zvučni top, pa ih je sad sramota da ga spomenu. Sad hoće da pretvore državne fakultete u partijska sedišta, opštinske odbore i da se onda bavimo politikom. Oprostite, to je čisti kriminal i nije slučajno da je dekan Pravnog fakulteta podneo ostavku jer je znao da će biti odgovoran za taj kriminal.