- Sada, čime se oni rukovode, to nikada nije objašnjeno do kraja. Jedan od razloga koji se navodi jeste neusklađivanje spoljne politike sa politikom Evropske unije, i tu se sugeriše na odnos sa Ruskom Federacijom, ali postoje i bilateralna pitanja. Generalno, postoji nespremnost nekih članica da daju priliku proširenju. Ne vole da vide da se neko pridružuje Evropskoj uniji. Taj proces donošenja odluka je jako komplikovan i uvek postoji prostor za veto. Racionalno treba preispitati put ka Evropskoj uniji i biti svestan toga da taj put ne zavisi samo od nas i naših zasluga, već postoji problem i sa druge strane. Treba biti mudar i doneti pravo rešenje. Tamo se dešavaju procesi koje mi ne vidimo. Picula svoju politiku ekstremizma predlaže, i to je licemerje.

- To nam govori šta se tu zapravo krije. Kada pogledamo presek bugarskog društva i njihov napredak, možemo da vidimo da to uopšte nije u skladu sa poglavljima. Važno je da predsednik Srbije prisustvuje proslavi 80 godina pobede. Ja sam izuzetno ponosan što je predsednik tamo i mislim da mu je tamo mesto. Ne možemo da se pretvaramo da ne znamo za Drugi svetski rat.

- Do sada je Srbija vrlo uspešno vodila politiku balansiranja, nije se svrstala ni na jednu stranu, što je značilo da su se neke aktivnosti izbegavale. Proteklih godina, predsednik Srbije je izbegavao susrete sa Putinom koji bi izazvali oštre reakcije u Briselu. Moje je pitanje – zašto je sada promenio pristup? Ovaj put nije to izbegao, već je otišao u Moskvu, svestan kakve će reakcije to izazvati. U delovima Evrope postoji strah da bi mogli postati meta sličnog napada, posebno sada kada Tramp dezangažuje Ameriku. To će definitivno u mnogim državama biti doživljeno kao neka vrsta ugrožavanja. Mi smo toga svesni, a ipak činimo taj potez. Predsednik je svesno odlučio da ne uvažava njihove napade, već da ode u Moskvu. Time smo praktično napustili politiku balansiranja – kaže Gogić.