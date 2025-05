U petak predsednik Vučić će prisustvovati Paradi pobede na Crvenom trgu u Moskvi. On je najavio da će uprkos svim pritiscima ponosno da predstavlja Srbiju na 80. godišnjici obeležavanja pobede nad fašizmom.

"Ovde ima suštine, desetine miliona ljudi je stradalo da bismo mi danas živeli. Nemamo pravo na reviziju istorije. Mi nemamo pravo kao narod koji je mnogostradalni narod, narod koji je stradao kako od nemačkog nacističkog okupatora, tako i od nacističkih sluga u regionu, a gotovo svi su to bili i pre svega se borili protiv srpskog naroda na teritoriji današnje Srbije, ali i na teritoriji drugih današnjih regionalnih zemalja. Ponosan sam na to što sam predsednik Srbije i što ću ovde moći da prisustvujem obeležavanju borbe protiv fašizma, jer ako neko ima pravo da se diči tom borbom onda je to srpski narod", naglasio je predsednik Srbije.