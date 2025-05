Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da se odlaskom predsednika Srbije u Moskvu pokazalo da Aleksandar Vučić uvek drži datu reč i dodala da sa nestrpljenjem očekuje izvinjenje " tajkunskih medija, odnosno grupa za pritisak " koji su, kako je rekla, danima lagali i obmanjivali građane da je Vučić inscenirao loše zdravstveno stanje kako ne bi otputovao u Moskvu. Brnabić je na TV Pink rekla da što su stvari kompleksnije i teže, to je Vučić više odlučan da održi datu reč i dodala da ga sve zabrane preleta određenih zemalja, što je, kako kaže, sramota današnjeg sveta, nisu sprečile bez obzira na njegovo zdravstveno stanje da otputuje u Moksvu.

Kaže da je u 48 sati posle situacije u SAD objavljena gomila gluposti, poput one da je Vučić pokušao pod lažnim imenom da uđe u Mar-a-Lago.

- Ne verujete da to neko piše i da to neko čita... svaki idiot ima pravo da bude idiot i da kaže svašta, ali mediji su tu da provere tako nešto. Ovo je bila takva glupost da pomislite da li je ovo moguće? Svašta smo mogli da čujemo na račun Vučića i Srbije. On je tamo bio kao predsednik Srbije, sve što su rekli su rekli protiv svoje zemlje - konstatovala je Brnabić.