On se patrijarhu i okupljenima na svečanosti obratio na tečnom ruskom rekavši kojim ordenom odlikuje ruskog patrijarha. Vučić je govorio o pravoslavnom zajedništvu te patrijarhu poželeo dobro zdravlje posle čega su usledile čestitke patrijarhu na tako visokom odlikovanju.

- Za mene lično velika je čast da Orden Prvog stepena uručim patrijarhu Kirilu. To je još jedan važan korak u daljem razvoju srpsko-ruskih odnosa. Imao sam ogromnu čast da mnogo toga naučim od patrijarha Kirila o položaju Ruske pravoslavne crkve, kao i da čujem lepe reči o saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom i srpskom državom, poručio je predsednik Srbije sa današnje svečanosti.

- To je zaista jedinstven slučaj, rekao je patrijarh dodavši da to naša zajednička istorija dokazuje. On se potom zahvalio predsedniku Srbije ali i celom srpskom narodu.