Predsednik SNS Miloš Vučević istakao je da je danas na dan slave u Kuli došlo do više incidenata, kada su blokaderi ometali liturgiju te da su prostorije njegove stranke ruinirane .

- Ja sam sa ponosom prihvatio poziv predsednika opštine Kula i crkvenog odboara da budem kum njihove opštine. Međutim imate 34 čudnih ljudi, nevaspitanih, koji su zviždali i pištali za vreme liturgije . Dok je vladika držao liturgiju, crkveni hor pevao, njih 30 fanatika su pištali ispred crkve. To nikad nije bilo. Čudili su se što ih policija nije pustila u crkvu, pa da nas valjda streljaju i podsete kako je to bilo 1945. - rekao je Vučević i dodao da su pokušali da ometaju i veterane da stave vence na spomenik borcima palim u ratovima.

- Onda su kukavički iskalili bes na prostorijama moje stranke, gađali jajima . Mućkovi bacaju jaje. Onda su napali vozilo iz moje pratnje, pa su gađali jajima misleći da sam ja u njima. Na dan slave svoje opštine. I to je nažalost moguće. Postavlja se pitanje svima onima koji idu na proteste i nose zastave sa likom Isusa, pevaju patriotske pesme, šta vi kažete na sve ovo? Pošto nisam i dalje čuo šta patriote kažu na izjavu Miše Bačulova?

- Pa neće, jer nisu iskrene patriote. To vide samo kao most da lakše dođu do podrške. Mene neće sprečiti da obilazim celu Srbiju. Izbegli smo svaki fizički kontakt, ne želimo da budemo deo takvog ponašanja. Umesto da slavimo 1945. Oslobođenje, oni nam prave 1945. Kada se likvidira svako ko im smeta. Oni očigledno veruju u neke druge stvari- zaključio je Vučević za medije.